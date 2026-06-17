Organizaciones agrarias señalan "daños considerables" causados por la tormenta en el olivar de Jaén capital

Aceitunas y hojas tiradas al suelo por la tormenta en un olivar del término municipal de Jaén. - COAG-JAÉN

JAÉN 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones agrarias han señalado los "daños considerables" que la tormenta registrada en la tarde de este martes en Jaén capital ha causado en el olivar del término municipal y su entorno más cercano.

El secretario general de COAG en la provincia, Francisco Elvira, ha aludido a los efectos "considerables en el campo" de la tromba de agua que empezó a descargar en torno a las 20,00 horas y que también provocó numerosas incidencias en el casco urbano.

Al hilo, ha hablado de, "aproximadamente, entre un diez y un 15 por ciento de caída de fruto por granizo, con frutos alcanzados en árbol que ya están manchados y que probablemente también el árbol descarte por heridas".

"Son daños que 'a priori' no son muy considerables en las fechas que estamos pero que sí van a mermar algo la producción de los olivares cercanos a la capital", ha afirmado Elvira.

Por su parte, el gerente y portavoz de Asaja, Luis Carlos Valero, ha apuntado a esos efectos en el área de Jaén hacia la Sierra Sur, donde "el granizo sí ha hecho daño en lo que es la cosecha". "Ha hecho daño importante, pero bueno, estamos valorándolo ahora mismo. En infraestructuras menos, pero también algunos daños en carriles, pero ha sido muy localizado en esta zona alrededor de Jaén", ha comentado.

Igualmente, el secretario general de UPA-Jaén, Jesús Cózar, se ha referido a esos perjuicios de la tormenta "muy localizada en el término municipal de Jaén", con afectación también a su núcleo de Las Infantas, y "un poco" en la localidad limítrofe de La Guardia.

"Jaén capital es el núcleo de olivar más grande que tenemos en la provincia. Estamos concretando que hay un daño ya considerable, probablemente más del 60 por ciento de la aceituna que tenía el árbol, está en el suelo. Y, lógicamente, es aceituna, dinero que se ha perdido y vamos a hacer una valoración más exhaustiva y ver exactamente qué balance podemos hacer", ha dicho.

Tras recordar que hace unos días hubo una granizada en algunos municipios de la Sierra de Segura, Cózar ha hablado de "tormentas que están llegando en épocas del año que no se esperan" y que originan "muchos daños" en el olivar.

"Una muestra más de que las consecuencias del cambio climático están aquí y que los primeros que los padecemos somos el sector primario, el sector del olivar en la provincia de Jaén, que están perjudicados en estos últimos años, precisamente cuando no es por sequía, es por lluvias torrenciales, cuando no por granizo...", ha comentado, no sin añadir que pedirán "a las administraciones ayudas y medidas para intentar paliar la situación".

SEGUROS

Junto a ello, ha subrayado que hasta el 30 de junio está abierto el plazo para contratar la póliza del seguro de pedrisco, que "es bastante asequible en cuanto al precio y por las coberturas que tiene, garantiza el 100 por ciento de los kilos" que se consideran en el olivar.

De ahí que haya animado a los agricultores a formalizarlo, puesto que "queda todavía mucho tiempo hasta la recolección" y "pueden atravesar muchas más tormentas", sobre todo por el cambio climático y "por ese fenómeno del niño que ya estaban advirtiendo de hace tiempo que va a tener mucha presencia en el territorio de España".