Los órganos judiciales andaluces resolvieron un 7,7 por ciento más asuntos que en el mismo periodo de 2024

GRANADA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla registraron durante el segundo trimestre de 2025 un total de 351.192 asuntos, un ocho por ciento menos en relación con el mismo periodo de 2024. La tendencia fue a la baja en todos los órdenes jurisdiccionales, a excepción del penal, en el que la cantidad de asuntos de nuevo ingreso fue algo superior a la del ejercicio anterior al mostrar un incremento del 1,5 por ciento.

En la jurisdicción civil, el descenso fue del 18,2 por ciento con respecto a los asuntos registrados en el segundo trimestre de 2024, mientras que en el orden contencioso-administrativo fue del 13,1 por ciento y en el social del 12,5 por ciento, según informa el TSJA en relación a los datos contenidos en el informe estadístico sobre la 'Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2025', que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho público este lunes.

Los datos muestran también un aumento del 7,7 por ciento en la capacidad de resolución de los órganos judiciales de Andalucía, Ceuta y Melilla, al sumar los asuntos resueltos un total de 385.750. Finalmente, al final del trimestre quedaron pendientes un total de 881.486 asuntos, lo que ha supuesto un incremento del 10 por ciento respecto al segundo trimestre de 2024.

Pese a la elevada pendencia, los datos muestran que su crecimiento en el trimestre analizado fue algo menor (más de tres puntos porcentuales menos) que entre marzo y junio del pasado año. Por jurisdicciones, las estadísticas muestran que los asuntos de nuevo ingreso en el orden Civil fueron 129.255, un 18,2 por ciento menos que un año antes; los resueltos sumaron 162.569, un 16,8 por ciento más, y quedaron en trámite 505.275, un 15,3 por ciento más que al final del segundo trimestre de 2024.

Los asuntos registrados en la jurisdicción Penal ascendieron a 190.351, cifra algo superiora la registrada en el mismo trimestre de 2024, con respecto a la que ha variado un 1,5 por ciento. En el mismo periodo, se resolvieron 189.611 asuntos, un 3,8 por ciento más, y quedaron en trámite 217.807 asuntos, un 6,5 por ciento más.

En la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo se registraron 8.684 nuevos asuntos, lo que equivale a un descenso del 13,1 por ciento. Los asuntos resueltos fueron 11.324, un 7,8 por ciento menos que el año anterior.

También se redujeron, en un 12,7 por ciento, los que quedaron pendientes de resolución (39.132). En la jurisdicción Social ingresaron 22.902 nuevos asuntos, lo que supuso un descenso del 12,5 por ciento respecto a 2024. Los resueltos bajaron un 7,5 por ciento al alcanzar la cifra de 22.246 asuntos y los pendientes al final del periodo (119.272), aumentaron un 4,8 por ciento.