Órgiva (Granada) aplaza la Feria 'Hecho en La Alpujarra' y destina el dinero a paliar los daños del temporal

La crecida de río Chico en Órgiva (Granada). Archivo. - AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA

ÓRGIVA (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Órgiva (Granada) ha aprobado en pleno extraordinario aplazar al año que viene la XIX Feria 'Hecho en La Alpujarra' y destinar los 40.000 euros de la organización a paliar los daños del temporal.

Según las primeras estimaciones técnicas, los daños en el municipio superan los 350.000 euros, cifra que previsiblemente aumentará conforme vayan transcurriendo los días.

El alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, ha explicado que "los 40.000 euros transferidos se destinarán prioritariamente a compensar a vecinos y colaboradores que han adelantado recursos y comprometido su propio patrimonio para ayudar al Ayuntamiento y al conjunto del municipio durante las semanas más críticas. Mucha gente ha arriesgado lo que tenía por ayudar al pueblo", ha narrado.

La decisión, que ha contado con los votos a favor del equipo de gobierno (PP y UCIN), la abstención del PSOE y el voto en contra de Vox y P'Alante, se enmarca en una propuesta de transferencia de crédito del capítulo II al capítulo VI del presupuesto municipal, con el fin de reforzar las partidas destinadas a inversiones y reparación de infraestructuras afectadas, mientras llegan las ayudas previstas.

Desde las diferentes administraciones se están anunciando las correspondientes ayudas para paliar los efectos del temporal, no obstante, el alcalde ha señalado que "independientemente de cuándo lleguen las ayudas, el Ayuntamiento debe actuar con la mayor celeridad posible".

El alcalde ha recalcado que "la decisión responde a criterios de responsabilidad y urgencia".

Asimismo, ha aprovechado para agradecer públicamente "la labor de los trabajadores municipales, vecinos y de los servicios de emergencia, que han afrontado unos días muy difíciles trabajando intensamente para restablecer la normalidad en el municipio".