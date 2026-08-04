Órgiva (Granada) reunirá a creadores de todo el mundo en la primera edición del Encuentro de Artistas en el Sur

Órgiva reunirá en octubre a creadores de todo el mundo en la primera edición del Encuentro de Artistas en el Sur - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad alpujarreña de Órgiva (Granada) acogerá del 18 al 22 de octubre a creadores llegados de distintas partes del mundo con motivo de la celebración del primer Encuentro de Artistas en el Sur.

La diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, y el alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, han presentado esta nueva iniciativa cultural que se celebrará con el objetivo de convertir este enclave en un espacio de convivencia, reflexión e intercambio entre artistas contemporáneos de diferentes procedencias, generaciones y disciplinas.

El encuentro nace con la voluntad de ofrecer un lugar de diálogo y construcción colectiva en torno a la creación artística, alejándose del formato expositivo o competitivo para poner el foco en el intercambio de experiencias, investigaciones y procesos creativos. Durante cinco jornadas, los participantes convivirán en un entorno que favorece la conversación, el pensamiento compartido y el establecimiento de vínculos profesionales y personales duraderos.

Caracuel ha destacado que este encuentro refleja la apuesta de la Diputación por iniciativas culturales que generan conocimiento, favorecen la creatividad y sitúan a los municipios granadinos como escenarios de referencia para la cultura contemporánea. "La Alpujarra reúne unas condiciones únicas para acoger un proyecto de estas características, capaz de atraer talento internacional y de consolidar un espacio permanente de intercambio entre creadores de diferentes culturas y disciplinas", ha subrayado.

UN EVENTO DEDICADO AL SUR

El eje conceptual del proyecto gira en torno al concepto de "Sur", entendido no solo como una referencia geográfica, sino también como un territorio simbólico desde el que abordar el arte contemporáneo como espacio de encuentro entre culturas, diversidad, mestizaje y transformación constante.

En este contexto, la Alpujarra granadina adquiere un significado especial por su historia como lugar de convivencia entre pueblos y por haberse consolidado en las últimas décadas como residencia e inspiración para numerosos artistas nacionales e internacionales.

La convocatoria permanecerá abierta a artistas contemporáneos de cualquier nacionalidad y disciplina artística. La organización seleccionará a 40 participantes con el propósito de conformar un grupo diverso que favorezca el diálogo entre trayectorias emergentes y consolidadas, así como entre diferentes contextos culturales. La selección tendrá en cuenta tanto la calidad de los perfiles como su capacidad para enriquecer el intercambio colectivo.

La dirección del encuentro correrá a cargo de Rafael Doctor, gestor cultural e impulsor de los históricos Encuentros de Artistas Novos, y del galerista José Robles, quienes plantean esta iniciativa como una experiencia basada en la cercanía, la conversación y el pensamiento compartido.

Asimismo, el programa contará con la participación de destacados artistas invitados, entre ellos Alberto García-Alix, Pilar Albarracín, Marina Vargas y el colectivo Boa Mistura, que compartirán su experiencia mediante presentaciones, conversaciones y encuentros directos con los asistentes. A ellos se sumarán comisarios, críticos y gestores culturales que contribuirán a ampliar el diálogo entre la práctica artística, el pensamiento crítico y las instituciones culturales.

La iniciativa asume la diversidad cultural, social y de identidades como un valor esencial de la creación contemporánea, promoviendo especialmente la participación de artistas procedentes de distintos países y realidades culturales, una vocación que encuentra un reflejo natural en el carácter abierto y multicultural de La Alpujarra.

Con vocación de continuidad, el I Encuentro de Artistas en el Sur aspira a consolidarse como una cita anual de referencia dentro del panorama artístico nacional e internacional, reforzando el papel de La Alpujarra como territorio de creación, pensamiento contemporáneo e intercambio cultural. Inspirado en el modelo de los Encuentros de Artistas Novos, que durante más de quince años han reunido a cerca de un millar de creadores en distintos países, este proyecto pretende convertirse en el punto de partida de una red estable de artistas y profesionales unidos por el diálogo, la colaboración y el intercambio de conocimiento.