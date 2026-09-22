Ormuz y la llegada del frío podrían elevar la factura luz hasta los 189 euros/Mwh este invierno, según Tempos Energía

Archivo - Una torre de luz, en una imagen del archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El bloqueo del estrecho de Ormuz y las bajas temperaturas podrían elevar el precio de la luz hasta los 189 euros el megavatio hora de cara a este invierno. Dos variables que, sumadas a la situación de debilidad de las reservas gasísticas europeas --las cuales no han cumplido sus objetivos de llenado--, podrían dar lugar al "final de año más caro desde 2010, con la excepción del año 2021".

Según ha explicado el director general de la consultora energética Tempos Energía, Antonio Aceituno, de cara a los últimos meses del año, "el gas podría escalar hasta los 105 euros el megavatio hora", por lo que la luz "se cifrará entre los 172 hasta los 189 euros el megavatio hora".

Sin embargo, el experto ha recordado que, "si el invierno es suave y ventoso, como auguran los meteorólogos, con la resistencia de los depósitos, el gas cedería hasta la cota de los 73 y 78 euros y la luz se mantendría entre los 137 y 145 euros megavatio hora". Ante esta posibilidad, el CEO de Tempos Energía ha apuntado que "el buen tiempo no abarata, sino que el precio de septiembre se prolongaría hasta final de año".

Otro posible escenario pasaría por que Ormuz abra sus compuertas; aunque, con frío, "los barcos no llegarían a tiempo para afrontar el último trimestre". El gas se movería entre los 68 y los 75 euros el megavatio hora, mientras que la luz lo haría entre los 129 y los 140 euros.

Según ha indicado el experto, "la factura no se aliviará ni con un invierno de temperaturas suaves y el paso de Ormuz abierto", ya que, con todo a favor, "el gas bajaría hasta los 51 y 58 euros y la luz se encontraría entre los 101 y 112 euros". "Incluso en el mejor de los cuatro escenarios, vuelve la factura de 2025".

TRES 'RELOJES' AHOGAN EL MERCADO

Para Aceituno, existen tres 'relojes' que interceden en el precio. El primero de ellos alude a los depósitos de gas, ya que el almacenamiento en Europa llegará este invierno como mucho al 75 por ciento, lejos del 83 por ciento del año pasado y "ni siquiera alcanzará el 80 por ciento que Bruselas fijó como objetivo rebajado". "Aunque Europa siguiera inyectando hasta noviembre al ritmo de septiembre, se quedaría a un punto del año pasado".

El segundo reloj lo soporta Qatar. A principios del mes de noviembre vencerá la cláusula y el hecho de que exista prórroga o se levante será una señal física más que diplomática de lo que ocurre en el estrecho. "La guerra traslada una prima de 47,6 euros al gas, que en la luz se traduce en 77 euros". "La paz se cobra en dos plazos, primero con el titular y el segundo con el primer metanero amarrado en un puerto de Europa", ha subrayado el CEO de Tempos Energía.

El tercer 'reloj' haría referencia al excedente de gas licuado procedente de Norteamérica, puesto que ya ha sustituido a más de la mitad de lo que Oriente Medio ha dejado de enviar. Desde Bank of America, el responsable de materias primas anticipa "un superávit importante" cuando la guerra concluya, pero esta abundancia llegará después de este invierno.

LOS FUTUROS EN "PLENA EBULLICIÓN"

En relación a los futuros eléctricos, el analista ha expuesto que "el gas europeo se encuentra en ebullición". El índice de referencia cierra en los 79,54 euros el megavatio hora. Aceituno recuerda que en junio el coste era de 40 y hace un año de 33, "en ochenta días ha duplicado el precio. Actualmente vale el 60 por ciento de lo que costó de media en 2022".

Un precio que se ha incrementado tan rápido por motivos como la imposibilidad de que el gas catarí llegue a Europa. "En agosto solo un cargamento logró cruzar mientras que antes de la guerra lo hacían tres al día". La segunda razón se refiriría a los almacenamientos, que con la llegada del frío estarán al 69 por ciento.

También existe un motivo que "hace de freno", debido a que Asia que ha dejado de pujar al comprar menos. Los barcos que ya no demandan ni China ni Pakistán "acaban en Europa y aunque el precio sube, no dispara". Por todo ello, el último trimestre del año cierra en los 146,80 euros, el primer trimestre está en 126,70. Los meses de primavera y verano "ya no actúan de refugio", ha indicado Aceituno.

EL POOL DE SEPTIEMBRE

El mes de septiembre ha fijado el precio del pool en los 140,94 euros el megavatio hora, el más alto desde octubre de 2022 y el tercer septiembre más caro desde hace 16 años. El pool se ha doblado en tres meses, un 102,5 por ciento de subida acumulada. Para el director de la consultora energética sevillana, "no ha sido un salto sino más bien una rampa; desde los 69,59 euros en junio, 104,75 euros el megavatio en julio, 118,25 en agosto y el mes de septiembre en los 140,94 euros".

El promedio no refleja los dos mercados existentes; desde las 13.00 a 18.00 horas la luz los precios se sitúan en los 36,20 euros el megavatio hora, cuando la energía solar está más fuerte que nunca. Es a partir de las 19,00 horas y hasta las 22,00 horas cuando se encarece hasta los 217,77 euros, seis veces más cara y con el dominio absoluto del gas.

"La luz de la tarde y la luz de la noche no salen de la misma fábrica, en la primera el sol no cobra combustible". "La fábrica de la noche depende del gas, trabajando un 50 por ciento más de noche y cobrando dos veces y media más por cada hora". "Un brent sin brújula, pero definitivamente no barato", ha remarcado el experto.

Desde Tempos Energía han señalado que el Brent encara los próximos tres meses "sin ninguna brújula y apoyado en los 121,18 dólares el barril". "Ni siquiera el banco americano JPMorgan tiene un escenario de referencia, aunque desde la consultora estudian tres escenarios del precio del crudo". "Desde ahora hasta diciembre, el calendario de la reaparición del oleoducto saudí, la decisión de Washington y el aguante de la energía y el dinero más caro son las palancas que inciden en el precio", han advertido.

Por otro lado, un escenario probable puede combinar la reaparición a plazos del oleoducto y el freno del conflicto. Ante esta situación Tempos Energía apunta que el barril estaría entre los 105 y los 125 dólares. Para los analistas de Tempos Energía, el escenario alcista situado entre los 130 y los 150 dólares el barril llegaría si Trump retoma la ofensiva sobre Irán o bien, si los daños del oleoducto son más graves y duraderos de lo que se ha contemplado.

Por el contrario, el escenario con la horquilla más baja, que se mantendría entre los 85 y los 100 dólares, dependería de los resultados de las urnas el próximo noviembre con las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. "La previsión no acerca un petróleo barato en esta ocasión, pero sí en la media del año", ha recordado Aceituno.

Para el CEO de Tempos Energía, "los amortiguadores que han absorbido las pérdidas de suministro se están debilitando". "Estos amortiguadores son la menor demanda de China, la liquidación de inventarios, la flexibilidad de la flota y el aumento de la producción americana". "Mientras los amortiguadores aguantes, cada sobresalto se refleja en el precio, y el día que salten, será un problema de abastecimiento".