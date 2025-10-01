La orquesta Camerata Garnati presenta en el Hospital San Juan de Dios de Granada el II 'Efímera, Latidos'

La orquesta Camerata Garnati presenta en el Hospital San Juan de Dios de Granada la segunda edición de ‘Efímera, Latidos’ - ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS

GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios de Granada acoge el 24 de octubre una nueva edición de' Efímera, Latidos', un proyecto de la orquesta Camerata Garnati en el que, además de la interpretación exclusiva para 170 personas de un repertorio clásico de primer nivel, los músicos profesionales reunirán y formarán a una agrupación efímera y original que saldrá de los asistentes al concierto.

El objetivo de este singular proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell es amplificar el poder de la música y hacerla más accesible, potenciando su capacidad de crear vínculo y comunidad, incluso en personas desconocidas que pueden convertirse en intérpretes de una orquesta a través de talleres musicales previos de la mano de los músicos de la orquesta.

Bajo la creación y dirección de Pablo Martos, el programa incluirá el estreno mundial de una obra colaborativa del compositor Miguel Rodrigañez, que será interpretada por la orquesta y las personas que hayan participado en el taller formativo, ofreciendo al resto del público una experiencia única y compartida.

"El proyecto recibe este nombre porque culmina con la creación de una agrupación irrepetible: un conjunto de intérpretes efímeros, en la que profesionales y participantes que nunca han ensayado juntos se unen en escena para dar vida a una obra en esta única e irrepetible ocasión", explica el director del proyecto, Pablo Martos.

El concierto, que tendrá lugar el 24 de octubre de 2025 a las 20,00 horas en el Hospital San Juan de Dios de Granada reunirá en su repertorio obras de distintas épocas y estilos. Desde piezas de W.A. Mozart, hasta obras del joven granadino Pedro Osuna, que triunfa en Hollywood, y del que se interpretará como estreno en España su poema para violín y orquesta de cuerdas, además de otras obras de Miguel Rodrigañez.

Con la compra de la entrada que ya están disponibles en la web www.cameratagarnati.com/efimera/, los asistentes pueden inscribirse en los talleres Efímera, que tendrán lugar el 19 de octubre en el mismo Hospital San Juan de Dios, y que estarán coordinados por la catedrática de música y profesora del Real Conservatorio de Música de Granada Victoria Eugenia, Patricia Grau, y el equipo de actividades de la Camerata Garnati.

Estos talleres, que se organizarán en tres grupos, estarán centrados en conocer y estudiar de manera práctica y divertida el repertorio que la orquesta interpretará en el concierto. De esta forma, los asistentes podrán comprender y disfrutar mucho más a fondo las obras programadas.

Además, estos talleres se convertirán en la semilla de la pieza final del concierto, en la que los participantes se integrarán en esa agrupación efímera junto a los músicos de la Camerata Garnati.

Tras el éxito de la primera edición, la obra colaborativa interpretada por músicos y público fue elegida para convertirse en el tema central de la película documental Henshin, dirigida por Jorge Pastor. Se trata de un filme que narra la fuerza y la singularidad de la experiencia y que ha sido galardonado en numerosos festivales de cine nacionales e internacionales.