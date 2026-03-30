La Orquesta de Córdoba dedicará su octavo concierto de abono a la 'Sinfonía nº9' de Mahler

La Orquesta de Córdoba - ORQUESTA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Córdoba celebrará los días 9 y 10 de abril el octavo concierto de abono de la temporada bajo el título 'Latir de despedida' que, con la majestuosa 'Sinfonía nº9' de Mahler invitará a los asistentes a un viaje emocional profundo.

Según ha indicado la formación musical en una nota, esta obra, cargada de intensidad y belleza, enfrenta al espectador a los últimos latidos del alma humana, los últimos latidos de Mahler representados en la partitura, ofreciendo una experiencia conmovedora y reflexiva que cierra con fuerza y poesía.

Por su parte, el día 19 de abril llegará el concierto familiar 'Kacharristán', dirigido a menores de ocho a doce años, y que cuenta la historia de cómo, desde el lejano país de Kacharristán, llegan dos músicos solistas invitados que, ante una crisis de basura sin precedentes, decidieron construir sus instrumentos con residuos y objetos cotidianos.

'Kacharristán' es un espectáculo vibrante, lleno de humor y música épica, que invita a reflexionar sobre el impacto de los residuos y el poder transformador de la creatividad.