La Orquesta de Córdoba despedirá la temporada con el concierto 'Anhelos de libertad' junto a Ellinor D'Melon

Cartel del concierto 'Anhelos de libertad'. - ORQUESTA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Córdoba despedirá la temporada 25/26 los días 18 y 19 de junio con el concierto 'Anhelos de libertad', que se celebrará en el Gran Teatro, a partir de las 20,00 horas, y que tendrá como artista invitada a la violinista Ellinor D'Melon.

Según indica la formación musical en una nota, bajo la dirección de Salvador Vázquez, se ofrecerá 'la Sinfonía núm. 2 en Re mayor, opus 43' de Sibelius. Además, la violinista Ellinor D'Melon participará con 'el Concierto para violín en Re mayor, opus 77', de Brahms. Un cierre apasionado para la temporada con dos grandes obras que evocan el deseo de liberación y expresión plena.

Cabe recordar que la orquesta actúa esta semana en tres localidades cordobesas dentro del programa 'La Orquesta Suena en la Provincia', una iniciativa de la Diputación de Córdoba y formación musical que acerca la música clásica a distintos municipios de nuestro territorio.

Así la orquesta ofrecere un programa dedicado a Antonio Vivaldi, con el vibrante 'Concierto para cuerdas en sol mayor Alla Rustic'" y una de las obras más célebres de la historia de la música, 'Las cuatro estaciones'. El primer concierto es este jueves en Luque, mientras que después llegará a La Rambla, el viernes, y, por último, a Espiel, el día 13 de junio. Estos tres conciertos son a las 20,00 horas y tienen entrada libre hasta completar aforo.