La Orquesta de Córdoba inaugura la nueva temporada con obras de Beethoven y Elgar

Cartel del concierto 'Retrato invisible'. - ORQUESTA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Córdoba inaugura este jueves la temporada 2026/2027 con Beethoven y Elgar, bajo la dirección de Salvador Vázquez. Además, tres destacados intérpretes internacionales, Giuseppe Gibboni, Luka Coetzee y Gile Bae, compartirán escenario con la formación cordobesa para ofrecer el espectáculo 'Retrato invisible', que abre la temporada los días 15 y 16 de octubre en el Gran Teatro de Córdoba, a las 20,00 horas.

Según ha detallado la Orquesta de Córdoba en una nota, la primera parte estará protagonizada por el 'Triple concierto para violín, violonchelo y piano en do mayor, op.56', de Beethoven, una de las partituras más singulares del compositor alemán, en la que los tres instrumentos solistas dialogan entre sí y con la orquesta.

Con la presencia de los tres solistas internacionales, la apertura de temporada se convierte en una ocasión especial para disfrutar de una de las grandes páginas concertantes de Beethoven.

En la segunda parte, la Orquesta de Córdoba interpretará por primera vez las 'Variaciones Enigma, op.36', de Edward Elgar, en su versión para orquesta completa. En esta obra Elgar construye una particular galería de retratos musicales inspirados en personas de su entorno. Cada variación encierra una personalidad, una historia y una atmósfera propia, y convierte la partitura en un fascinante juego de identidades y alusiones. El resultado es una de las obras más personales y reconocibles del compositor británico.

Beethoven escribió el 'Triple concierto' en 1803 y 1804, y probablemente pensó la parte de piano para su alumno, el archiduque Rodolfo. Elgar terminó las 'Variaciones Enigma' casi un siglo después, en 1899, y encabezó cada una con las iniciales o el apodo de alguien cercano: su esposa, varios amigos músicos, él mismo e incluso el bulldog de un amigo organista. La más célebre, 'Nimrod', retrata a su editor y amigo August Jaeger. El 'enigma' del título sigue sin resolverse, porque Elgar habló de un tema oculto que recorre toda la obra sin llegar a sonar y nunca reveló cuál era.

Con este programa, Salvador Vázquez afronta la apertura de su tercera temporada al frente de la orquesta con dos partituras de gran exigencia artística y dos maneras diferentes de acercarse al retrato musical: la conversación entre solistas y orquesta en Beethoven, y el universo íntimo, enigmático y evocador de Elgar.