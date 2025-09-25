La Orquesta de Córdoba llega este fin de semana a Fuente Palmera, Priego de Córdoba y Cabra

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Córdoba, de la mano de la Diputación, reanuda este fin de semana su gira por la provincia con conciertos en Fuente Palmera, Priego de Córdoba y Cabra, todo ello dentro de su compromiso de acercar la música a diferentes municipios y promover su conocimiento entre los más jóvenes con actuaciones que se celebran en diversos espacios culturales de todo el territorio cordobés.

Así lo ha indicado en una nota la formación musical en una nota en la que ha detallado que este viernes actuará en Fuente Palmera, a las 20,00 horas, en el Centro Cultural Paco el Cura. El sábado, a la misma hora, la formación cordobesa actuará en el Teatro Victoria de Priego de Córdoba. El domingo, también a las 20,00 horas, el Teatro El Jardinito de Cabra será el escenario de la orquesta. Todos los conciertos tienen entrada libra hasta completar aforo.

'La Orquesta suena en la provincia' cuenta, en este segundo bloque de conciertos, con la participación de la directora Katharina Morin; el joven solista Miguel Torralbo, músico de Villanueva de Córdoba que interpretará el 'Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas' de Larsson, y Lolo Fernández como presentador.

Abre el concierto 'El Moldava', de Bedrich Smetana, y el programa se completa con dos suites de la ópera 'Carmen', de Bizet, y el 'Concierto para saxofón alto y orquesta de cuerdas, op. 14', de Lars-Erik Larsson