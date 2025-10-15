La Orquesta de Córdoba lleva su música a cuatro municipios de la provincia esta semana

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Córdoba celebra esta semana el último bloque de conciertos dentro del ciclo 'La Orquesta suena en la provincia' , impulsado por la Diputación, a través de su Delegación de Cultura, y visitará La Carlota, Villanueva de Córdoba, El Carpio y Belmez, con la presentación del genial y polifacético Lolo Fernández y la dirección del maestro Samuel Tamarit.

Según ha indicado la formación musical en una nota, el programa titulado, 'Vital', es una propuesta musical que combina el humor y la creatividad de Lolo Fernández con intervenciones de los músicos. Así, sonará música de ópera, bandas sonoras, clásicos para cuerdas y divertidos juegos instrumentales, lo que convierte la cita en una experiencia interactiva y educativa apta para todos los públicos.

Así las cosas, este jueves, 16 de octubre, la orquesta llega a La Carlota y actuará en el salón de actos del Ayuntamiento, mientras que el viernes llevará su música al teatro municipal de Villanueva de Córdoba. El 18 de octubre la cita tendrá lugar en el teatro municipal de El Carpio y el domingo, día 19, será el teatro municipal de Belmez el escenario. Todos los conciertos serán a las 18,30 horas.

El programa incluye obras de Gioachino Rossini; Johann Strauss Jr. y Josef Strauss; Leroy Anderson; Johann Sebastian Bach; Hans Zimmer; Giuseppe Verdi; Piotr I. Tchaikovsky; John Williams y Bedrich Smetana.