La Pablo de Olavide de Sevilla enseña a artistas flamencos las claves legales y fiscales para "triunfar en la industria"

Los asistentes a la inauguración del curso 'La profesionalidad en el flamenco: claves legales, fiscales y de comunicación para artistas', en el marco de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

Los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) han acogido este martes la inauguración del curso 'La profesionalidad en el flamenco: claves legales, fiscales y de comunicación para artistas', impulsado por la Cátedra Olavide de Flamenco y que aspira a formar a creadores y gestores culturales del sector para "triunfar en la industria".

En el acto han intervenido el director general de Proyección Institucional de la UPO, Manuel García; el codirector del curso y director de la Cátedra, Norberto Díaz; el otro codirector e investigador del arte flamenco, Ildefonso Vergara; el director del Instituto Andaluz del Flamenco Cristóbal Ortega y el concejal de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Carmona, Ramón Gavira.

Los intervinientes han expresado el carácter complementario de este curso, ya que "en la actualidad no sólo se requieren dotes artísticas, también se necesitan otro tipo de competencias profesionales", tal y como ha afirmado García. Un sector que, según ha detallado, "forma parte de nuestra identidad y trasciende fronteras".

En esta línea, Díaz ha insistido en que ya no es sólo necesario "tocar las palmas, bailar y cantar". "El contenido del curso sale después de escuchar a muchas personas", ha indicado. Asimismo, Vergara también ha incidido en este aspecto que "los participantes mostrarán su bagaje y experiencia, desde la fiscalidad hasta la marca personal".

Al hilo, Vergara ha remarcado el carácter "útil" del curso y ha apelado a "estar a la altura de los tiempos" en cuanto a formación profesional. Ante ello, ha subrayado la evolución de estas jornadas en los cursos de la UPO y ha reconocido que "ha habido un cambio de enfoque".

Por su parte, Ortega ha destacado el papel de los gestores culturales en el sector. "Los artistas cambian las rutinas de la gente para sentarla en el patio de butacas, pero sin los gestores no llegarían al escenario", ha explicado. También ha pedido la colaboración de las Administraciones Públicas para apoyar a los profesionales.

Una demanda que ha recogido Gavira, quien ha tendido la mano a la Cátedra de la UPO para seguir trabajando junto al Ayuntamiento de Carmona. "Este municipio ha demostrado su apuesta por el patrimonio material e inmaterial, como el flamenco", ha dicho.

Tras la inauguración, el curso ha acogido la ponencia del director del Instituto Andaluz del Flamenco con el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Luis Ybarra, en la que han tratado el panorama de la industria del flamenco. Además, los asistentes han expuesto sus preocupaciones sobre cuestiones legales y administrativas.