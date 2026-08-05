Pacheco avisa de que la rentabilidad del olivar es "irrenunciable" y presentará el aforo tras el verano

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha advertido de que la rentabilidad del olivar es "irrenunciable" para garantizar la continuidad del sector y ha compartido la preocupación de los productores andaluces ante la bajada de los precios en origen y las denuncias de ventas por debajo de los costes de producción.

En una entrevista concedida a Europa Press, Fernández-Pacheco ha asegurado que el Gobierno andaluz permanece atento a la evolución de los precios del aceite de oliva y ha avanzado que la Consejería ya ha comenzado a elaborar el aforo del olivar, que será presentado después del verano, previsiblemente en torno al mes de septiembre.

El consejero ha defendido que al sector primario se le pueden plantear numerosas exigencias relacionadas con la sostenibilidad, la digitalización, la modernización o la igualdad, pero ha subrayado que todos esos objetivos deben resultar compatibles con la viabilidad económica de las explotaciones, al tiempo que ha enmarcado que son numerosos los retos que el siglo XXI plantea a agricultores y ganaderos.

No obstante, ha incidido en que estas exigencias solo pueden plantearse siempre que las explotaciones mantengan su rentabilidad.

En este sentido, ha alertado de que, si el cumplimiento de esos objetivos se realiza a costa de la viabilidad económica, se pone en riesgo la propia supervivencia del sector.

"Si al final esa exigencia va a costa de la rentabilidad, se acaba el sector", ha advertido el titular de Agricultura.

Fernández-Pacheco ha sostenido que ningún agricultor puede mantener de manera indefinida una actividad que le genere pérdidas sistemáticas y ha advertido de las consecuencias sociales y territoriales que puede tener la falta de rentabilidad.

"Nadie se dedica a un sector en el que sistemáticamente pierde dinero", ha afirmado el consejero, quien ha apuntado que, ante esa situación, los productores pueden terminar abandonando sus explotaciones y trasladándose a las ciudades en busca de otras oportunidades laborales.

"La gente coge, hace la maleta, se va a una gran ciudad e intenta buscarse la vida en otra cosa, y frente a esa realidad tenemos que luchar", ha manifestado.

Por ello, ha asegurado que las advertencias realizadas por los olivareros andaluces sobre posibles ventas a pérdidas generan preocupación en la Consejería.

"Cuando los olivareros de Andalucía empiezan a alzar la voz diciendo que están vendiendo a pérdida, el consejero de Agricultura se preocupa, claro que se preocupa", ha subrayado.

El responsable autonómico ha insistido así en que la rentabilidad constituye la condición necesaria para garantizar el mantenimiento de la actividad agraria, el empleo y la población vinculada al territorio.

EL AFORO DEL OLIVAR, DESPUÉS DEL VERANO

Fernández-Pacheco ha explicado que la Consejería está comenzando a elaborar el aforo del olivar correspondiente a la próxima campaña, un estudio que ha definido como "muy completo" y "muy exhaustivo".

El consejero ha señalado que este informe será presentado después del verano y ha situado su publicación en torno al mes de septiembre, aunque ha precisado que será necesario observar previamente la evolución de la climatología.

Fernández-Pacheco ha destacado además la relevancia nacional del aforo elaborado por Andalucía, al señalar que la comunidad concentra la mayor parte de la producción española de aceite de oliva.

"Nosotros producimos el 80% del aceite de oliva de España y nunestro aforo es el que marca la pauta del resto del país", ha señalado.

Además, el consejero ha evitado anticipar la evolución que experimentarán los precios del aceite de oliva durante los próximos meses y ha señalado que estos dependen de distintos factores, entre ellos la oferta, la demanda y el volumen final de producción de la campaña.

"El precio del aceite de oliva está condicionado tanto por la ley de la oferta y la demanda como por la producción de la campaña", ha explicado.

A estos elementos ha sumado la influencia directa de las condiciones metereológicas en momentos decisivos para el desarrollo del olivar y la formación de la cosecha.

Pacheco ha puesto como ejemplo los efectos que pueden provocar tanto las temperaturas excesivamente elevadas como las precipitaciones abundantes durante determinadas fases del cultivo.

"El olivo empieza a florecer, llega una ola de calor y te quema la flor, o cae demasiada agua", ha señalado al referirse a la dificultad de realizar previsiones antes de conocer cómo evolucionará la climatología.

Por ello, ha defendido esperar a que avance la campaña y se complete el trabajo técnico del aforo antes de ofrecer estimaciones sobre la producción y su posible impacto en los precios.

EQUILIBRIO ENTRE SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONÓMICA

El consejero ha enmarcado la situación del olivar en el debate general sobre el equilibrio que, a su juicio, debe existir entre la sostenibilidad ambiental y la rentabilidad de agricultores y ganaderos.

Así, ha advertido de que un discurso centrado exclusivamente en la rentabilidad sería insuficiente, porque el sector debe respetar su entorno, responder a las exigencias de los consumidores y garantizar la conservación de los recursos para las futuras generaciones.

"Si nosotros sostenemos un discurso en el que solo hablamos de rentabilidad, creo que nos estamos equivocando", ha señalado.

En esta línea, ha defendido que agricultores y ganaderos deben ser respetuosos con el medio ambiente por el propio territorio, por quienes trabajan en él, por las generaciones venideras y porque los consumidores también lo demandan.

No obstante, ha reiterado que tampoco puede obviarse la viabilidad económica de las explotaciones, ya que sin ella resultará imposible mantener la actividad y atraer a nuevos profesionales al campo.

"Si obviamos la rentabilidad, tendremos un discurso maravilloso, pero nadie va a querer ser agricultor ni ganadero", ha advertido.

Fernández-Pacheco ha concluido que la Junta continuará siguiendo la evolución de los precios en origen y de la campaña, a la espera de que el aforo permita ofrecer una previsión detallada de la producción andaluza tras el verano.