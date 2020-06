El padre acusado de abusar en Jaén de sus dos hijos lo niega y lo atribuye a la imaginación de los niños

JAÉN, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El padre acusado de abusar sexualmente de sus dos hijos, de 3 y 6 años, lo ha negado ante el tribunal que le ha juzgado en la Audiencia de Jaén y ha atribuido las acusaciones a la imaginación de los niños y a las ganas de éstos de llamar la atención.

"Ni a mí me han tocado ni yo los he tocado, jamás", ha dicho M.M.Y. ante el tribunal, al tiempo que ha reiterado que para él sus hijos "son lo más grande" y que "nunca en la vida" haría algo que les pudiera perjudicar.

Además de atribuir las acusaciones a la imaginación de los niños y a sus deseos de llamar la atención, M.M.Y. también ha apuntado en su declaración que lo ocurrido es por "venganza" de su exmujer ya que ésta formuló la denuncia por abusos cuando él reclamó la guarda y custodia de los dos menores, y también ha asegurado que le denunció por malos tratos cuando él se fue de casa.

Por su parte, la exmujer ha señalado que ella denunció cuando sus hijos tras pasar un fin de semana con su padre llegaron hablando de juegos y prácticas de adultos hasta que el mayor, de 6 años, le relató lo que supuestamente hacían con su padre y las películas de adultos que veían en casa de su progenitor.

Ha declarado que al margen de los problemas matrimoniales, ella siempre ha pensado que el acusado había sido buen padre y que en ningún momento se negó a que los niños estuvieran con su padre puesto que éste no trabajaba y ella lo hacía todo el día.

La abogada que ha ejercido la acusación particular, Celia Megía, ha aportado durante el juicio la sentencia, todavía no firme, del Penal número 4 de Jaén que condena por malos tratos al acusado. Megía ha defendido que la declaración del menor, a pesar de su corta edad, evidencia que hubo abusos, extremo que rechaza la defensa, que aboga por la libre absolución por entender que no hay pruebas contra el padre de los menores.

Para Megía, es "imposible" que con un niño con tan corta edad pueda inventarse lo ocurrido, extremo éste al que también han apuntado las psicólogas de Márgenes y Vínculos.

Los hechos que se van a juzgar, según el escrito de calificación provisional al que ha accedido Europa Press, se remontan a abril de 2018 cuando el acusado recibió la visita de fin de semana de sus dos hijos. En aquellos momentos M.M.Y. se encontraba en trámites civiles con su expareja y madre de los niños para fijar las medidas respecto a los dos menores.

Añade el Ministerio Público que el acusado "con ánimo de satisfacer su lamentable ánimo libidinoso" sometió a los menores a diversos tocamientos de índole sexual, a la que vez que supuestamente propuso a los niños que se los hicieran a él, algo a lo que accedieron "dada su corta edad e incapacidad para comprender los hechos".

Asimismo, señala el escrito que durante la visita de los menores, el procesado "ha procedido a mostrarles en su móvil películas de contenido sexual y pornográfico".

Los hechos han sido calificados como delitos continuados de abuso sexual y también un delito de provocación sexual. Por estos delitos, el Ministerio Fiscal, al igual que la acusación particular, le reclama 13 años de prisión, además de once años de libertad vigilada y 13 años de prohibición de acercamiento y comunicación con los dos menores.

En cuanto a la patria potestad, Fiscalía solicita que le prive del ejercicio de la misma durante cinco años y la suspensión del régimen de visitas de los menores mientras se estén cumpliendo las penas solicitadas. En lo que respecta a la responsabilidad civil, el Ministerio Público le pide que indemnice a cada uno de los menores en 15.000 euros por los daños morales.