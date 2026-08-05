Padul (Granada) destaca la aprehensión de más de 1.500 plantas de marihuana en el municipio en los tres últimos meses

Archivo - La Policía Local de Padul, junto a la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, ha llevado a cabo en los tres últimos meses actuaciones que han permitido intervenir de más de 1.500 plantas de marihuana cultivadas en el interior de vivi - POLICÍA LOCAL DE PADUL - Archivo

PADUL (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

La Policía Local del municipio granadino de Padul ha puesto en valor la aprehensión de más de 1.500 plantas de marihuana que se cultivaban en viviendas de la localidad durante los meses de mayo, junio y julio del presente año.

Así, a través de una publicación en sus redes sociales consultada por Europa Press, el cuerpo municipal de seguridad expone que en los últimos tres meses, en colaboración con la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, se han llevado a cabo diversas actuaciones que han permitido intervenir de más de 1.500 plantas de marihuana cultivadas en el interior de diferentes casas del pueblo.

"Estas actuaciones ponen de manifiesto, una vez más, que la coordinación y colaboración entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad es fundamental para combatir este tipo de actividades ilícitas y reforzar la seguridad de nuestro municipio", señalan en la publicación.

La Policía Local ha destacado especialmente la colaboración ciudadana como "clave" para el desarrollo de estas operaciones, a la vez que ha recordado que a los residentes en Padul que si tienen conocimiento o fundadas sospechas de la existencia de una plantación de marihuana en la localidad o de puntos de venta de droga, se pueden comunicar de forma anónima a través de un correo electrónico habilitado por el cuerpo para este fin.

Los agentes municipales exponen que la información que se ofrezca en dichos correos es tratada con la máxima confidencialidad y puede resultar fundamental para perseguir eficazmente este tipo de cultivos de droga, defraudaciones de fluido eléctrico o problemas de convivencia asociados a este tipo de actividades.