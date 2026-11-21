Vista del silo de Padul, Centro de Intepretación Etnográfico de la localidad granadina. - WEB AYUNTAMIENTO DE PADUL

PADUL (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Padul (Granada) ha comenzado la instalación de un ascensor en su silo, un antiguo inmueble de uso agrícola reconvertido desde septiembre del pasado año 2025 en el Centro de Interpretación Etnográfico de la localidad y uno de sus grandes atractivos turísticos. El elevador permitirá mayor accesibilidad para llegar a la terraza del inmueble, a 25 metros de altura, con excelentes vistas de la localidad y su entorno privilegiado del Valle de Lecrín.

La alcaldesa de la localidad, Celia Villena de Francisco, ha explicado a Europa Press que la actuación se realiza gracias a una subvención 'Patcul' que la Junta de Andalucía destina a promover la sostenibilidad del turismo mediante la puesta en valor del patrimonio turístico-cultural. Y añade que está previsto que las obras para la instalación y puesta en funcionamiento del ascensor se prolonguen hasta final de año, tiempo durante el cual el silo permanecerá cerrado al público.

La regidora destaca que desde su apertura en 2025, que coincidió con la Real Feria de Ganado y Fiestas de Padul, la reconversión del imponente edificio agrícola que data de 1966 ha dado lugar a un museo etnológico que recoge una muy notable asistencia de personas interesadas en visitar y conocer tanto el propio y característico edificio como los utensilios que en él se exhiben.

La mayor dotación de material a este centro etnográfico la realizó Diego García Molina y consiste en aperos de labranza que entroncan directamente con la maquinaria que se conserva intacta de este edificio industrial agroalimentario que durante décadas acogió las cosechas de grano del pueblo.

Además, y según explica la alcaldesa, su contenido expositivo ha ido aumentando gracias a las donaciones por parte de particulares de todo tipo de enseres y artículos antiguos de uso común en las casas de Padul, conformando así en el interior del silo un espacio con una amplia representación de los usos y costumbres de los hogares y los campos de la localidad a lo largo de los años.

Hasta la fecha --y exceptuando este periodo por la instalación del ascensor--, el silo de Padul abre sus puertas al público los domingos, si bien la Oficina de Turismo de la localidad que permanece abierta en horario de mañana los viernes, sábados y domingos, también propicia el acceso al inmueble en esas jornadas en horarios de mañana.

Además, y según añade la alcaldesa, el inmueble ya recibe visitas de grupos, como pueden ser escolares, y acoge actividades culturales como la Jam del Silo, un encuentro artístico y musical abierto a participantes de toda la comarca en la que quien lo desee puede mostrar sus dotes musicales, de voz o de otras disciplinas en vivo.

A la ya de por si imponente presencia del silo en el municipio se le une otro atractivo que hizo especialmente singular su reconversión: la llamativa decoración de sus cuatro fachadas.

Y es que el artista granadino conocido como El Niño de las Pinturas fue el encargado de cubrir su superficie con imágenes que entrelazan épocas y relatos. Así, un mamut evoca el remoto pasado paleolítico la zona donde se ubica Padul, mientras escenas rurales, rostros anónimos, animales y paisajes también están representados sobre la pared como símbolos de una memoria que no quiere desaparecer.

La alcaldesa de Padul destaca los atractivos turísticos de la localidad y señala que, aunque el silo vaya a permanecer cerrado hasta la instalación del ascensor, se pueden apreciar los murales de su fachada.

"Padul tiene actualmente muchos recursos turísticos. Se puede visitar su conocido humedal con sus tres rutas de senderismo prehistóricas y realizar rutas culturales y teatralizadas por el casco histórico del pueblo. Además, se puede disfrutar del bosque de la poesía, y, por supuesto, de una buena jornada en cualquier época del año con la gastronomía en nuestros bares y restaurantes", concluye.