El Palacio de Congresos de Córdoba acoge la fuerza escultórica de Julio Carazo

Una de las piezas de Julio Carazo. - PALACIO DE CONGRESOS

CÓRDOBA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de Córdoba ha inaugurado en su emblemático Patio Mudéjar la exposición 'Alma y Vida', del escultor burgalés Julio Carazo, muestra que propone un encuentro directo entre el majestuoso espacio histórico y la fuerza orgánica de las piezas.

Según ha indicado el espacio congresual en una nota, la obra de Carazo destaca por "el equilibrio entre el alabastro, el cobre, la madera y el hierro, creando piezas que huyen de las vitrinas para convivir con el espectador".

Con una sólida trayectoria --reconocido con el Premio Juan José Oliveira y miembro de colectivos como la Agrupación Mirandesa de las Artes o Aplama--, el artista logra transformar materias primas puras en composiciones contemporáneas llenas de alma Datos de interés para el visitante.

La exposición se puede visitar en el Patio Mudéjar del Palacio de Congresos en horario de 09,00 a 14,00 horas de lunes a viernes.