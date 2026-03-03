El Palacio de Congresos de Córdoba acogerá el 9 de marzo la III Edición de la Gala de la Hostelería de Andalucía

Presentación de la III Edición de la Gala de la Hostelería de Andalucía. - HOSTELERÍA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Córdoba ha acogido este martes la presentación oficial de la III Edición de la Gala de la Hostelería de Andalucía, un evento que reconoce la excelencia, la trayectoria y la contribución del sector hostelero al desarrollo económico y social de la comunidad y que se celebrará el próximo lunes, día 9 de marzo, en el Palacio de Congresos.

Según informa Hostelería de Andalucía en una nota, el acto de presentación ha contado con la participación del alcalde de Córdoba, José María Bellido; del delegado de Turismo de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena; del delegado de Deportes y Protección Civil de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, y del presidente de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos.

Durante la presentación se ha destacado la importancia del sector hostelero andaluz "como motor de empleo, dinamización turística y proyección de la marca Andalucía", así como "el papel fundamental de los profesionales que, con su esfuerzo diario, contribuyen a mantener la excelencia y la competitividad del destino".

Así las cosas, se ha puesto de manifiesto que la gala se celebrará el próximo 9 de marzo en el Palacio de Congresos de Córdoba y reunirá a 300 personas entre hosteleros, representantes de la cadena de valor del sector y responsables políticos, en una cita que volverá a convertir a Córdoba en epicentro de la hostelería andaluza y que será amenizada con la actuación musical de Álvaro Vizcaíno.

Además, en esta tercera edición se reconocerá la trayectoria de destacados profesionales y empresas de cada provincia andaluza. En el caso de Almería, los reconocimientos será para la familia Carmona, de Hotel Restaurante Terraza Carmona; de Cádiz será reconocido Manuel Moreno Rojas, de Mesón El Copo; de Córdoba, Ezequiel Montilla Jiménez, de Restaurante Alma, y de Granada el reconocimiento será para Diego Higueras Rodríguez y María José, de Restaurante La Cantina de Diego.

Por parte de la provincia de Huelva se reconocerá a Rafael Núñez García, de Bar Agmanir; de Jaén a la Familia Aceituno Valdivia, de Grupo Aceituno Valdivia SL; de Málaga el reconocimiento recaerá en José Porras Agüera y Silvestre Chacón Garre, del Grupo Trillo, y, por último, se reconocerá a Miguel Ángel Jurado Cejas, de Catering Miguel Ángel.

Además, durante la gala se entregarán otros galardones como Premio al Mejor Expediente Académico a José Visiedo Piedra; el Premio a la institución o persona destacada por su Responsabilidad Social Corporativa a Yaya Jaque Colomo; el Premio al Comunicador a José Monforte Ariza ('Cosasdecome'); el Premio a la Mejor Empresa Hostelera de Andalucía para Mercado Victoria y el reconocimiento Embajadora de la Hostelería de Andalucía 2026 a la periodista Toñi Moreno.

La III Gala de la Hostelería de Andalucía se consolida así como un evento de referencia para el sector, poniendo en valor el talento, la innovación, la responsabilidad social y la trayectoria empresarial que distinguen a la hostelería andaluza como uno de los pilares fundamentales de la economía regional.