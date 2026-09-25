El Palacio de Deportes granadino reabre este fin de semana tras una inversión de más de 700.000 euros por los terremotos

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, durante su supervisión a las obras de reparación de los daños ocasionados por los terremotos de este verano. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha informado de que abrirá este fin de semana el Palacio Municipal de Deportes tras culminar las obras de reparación de los daños ocasionados por los terremotos de este verano. La intervención se ha ejecutado mediante un contrato de emergencia con una inversión superior a los 700.000 euros, con el objetivo de recuperar la normalidad del recinto y garantizar las condiciones de seguridad ante el primer partido en casa del Covirán Granada.

Tras los trabajos realizados en los últimos días y la posterior certificación de los técnicos, el Consistorio ha confirmado que la seguridad de los accesos "está garantizada". La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha supervisado las obras junto a responsables de Urbanismo y Deportes, según ha indicado la Administración local en una nota.

Durante la visita, la regidora ha explicado que el Ayuntamiento ha actuado en el Palacio de Deportes desde los primeros movimientos sísmicos registrados en agosto, adaptando las obras a la evolución de los daños y a los requerimientos fijados por los técnicos municipales.

"Tras las primeras reparaciones de urgencia en la fachada y en algunos daños interiores para la celebración del Zaidín Rock, avanzamos en los trabajos para garantizar la seguridad del público para poder animar al equipo de baloncesto de todos los granadinos en su primer partido en casa", ha expuesto Carazo.

La alcaldesa ha incidido en que el objetivo municipal es "actuar con la máxima agilidad, pero siempre atendiendo a los criterios de los técnicos", después de una sucesión de movimientos sísmicos que ha obligado a revisar distintos elementos del edificio y a ir ampliando las actuaciones a medida que se han detectado nuevas afecciones.

Las primeras inspecciones realizadas en el Palacio de Deportes después de los terremotos de agosto detectaron daños en distintos elementos interiores del recinto. Entre ellos se encontraban algunos revestimientos de mármol de escaleras y accesos, zonas de falsos techos, molduras de escayola y juntas situadas entre las vigas y las gradas. Como primera medida se restringió el acceso a determinadas zonas y se actuó sobre aquellos elementos que requerían una intervención inmediata.

Carazo ha subrayado que el Ayuntamiento continuará trabajando "con todos los medios necesarios y de forma coordinada entre las distintas áreas municipales para recuperar cuanto antes la plena normalidad del Palacio de Deportes, una instalación fundamental para el deporte granadino y para miles de aficionados". La alcaldesa ha señalado además que la prioridad es "avanzar en las actuaciones y comprobaciones necesarias de cara a este fin de semana, siempre de acuerdo con los criterios técnicos y de seguridad establecidos para la instalación".

NUEVA INTERVENCIÓN EN LAS FACHADAS DEL PALACIO

El Ayuntamiento ha aprobado otra intervención en las fachadas del Palacio, después del terremoto registrado el pasado 16 de septiembre, tras el cual se están revisando todas las placas exteriores de la facha del Palacio de Deportes. Las inspecciones realizadas tras los movimientos sísmicos de agosto habían detectado desplazamientos en distintos paneles prefabricados de hormigón que conforman el exterior del edificio. Los técnicos identificaron inicialmente 55 paneles desplazados distribuidos entre las cuatro fachadas del Palacio.

El terremoto del 16 de septiembre provocó nuevos desplazamientos en cuatro paneles y afectó directamente a tres accesos del Palacio --las puertas 1 y 5 de la grada B y la puerta 7 de la grada D--, que, además de otras cuatro puertas ya anuladas tras la anterior inspección, tuvieron que quedar temporalmente fuera de uso y con sus zonas de aproximación balizadas.

Esta nueva circunstancia llevó a los servicios técnicos municipales a ampliar el alcance de los trabajos y a plantear no sólo la actuación sobre los paneles que habían experimentado desplazamientos, sino también una revisión sistemática del resto de elementos de fachada y de sus sistemas de fijación, llegando a todas las placas de la fachada.

El Palacio de Deportes cuenta con 949 paneles exteriores y alrededor de 6.643 elementos de fijación y alineación, por lo que el Ayuntamiento ha previsto una inspección pormenorizada del conjunto para conocer su estado y adoptar de forma inmediata las medidas de aseguramiento que puedan resultar necesarias.

Los trabajos previstos incluyen la revisión y aseguramiento de los paneles desplazados, la comprobación de sus puntos de fijación, su recolocación cuando sea posible y, únicamente cuando resulte necesario por razones de seguridad, la retirada de aquellas piezas que no puedan quedar correctamente aseguradas.

Paralelamente, se revisarán los restantes paneles de las fachadas y sus sistemas de sujeción. Para realizar estas comprobaciones será necesario en algunos puntos acceder desde el interior del edificio y desmontar temporalmente falsos techos, conductos de ventilación u otros elementos que dificultan el acceso a los sistemas de fijación de las fachadas.

ACTUACIONES EN EL INTERIOR DEL PALACIO

A partir de estas inspecciones, los servicios municipales plantearon una actuación específica para revisar, asegurar y, cuando resulte necesario, retirar aquellos elementos interiores afectados por los movimientos sísmicos. Los trabajos incluyeron la revisión de los falsos techos de lamas metálicas y de los techos que rodean la pista deportiva, asegurando las piezas que se hayan desplazado o cuyos sistemas de sujeción se hayan visto afectados. También se actuó en las juntas existentes entre las gradas y las vigas, retirando aquellos materiales que hayan perdido adherencia.

La intervención contemplaba igualmente la revisión de las molduras de escayola situadas sobre las escaleras de las esquinas del edificio y de los revestimientos de mármol existentes en escaleras y zonas de acceso al palco, retirando las piezas que puedan presentar problemas de sujeción y conservando aquellas que puedan ser recuperadas posteriormente.

Estas actuaciones responden a los daños observados durante las inspecciones realizadas por los técnicos municipales, que constataron desprendimientos en algunos revestimientos, fisuras en falsos techos y desplazamientos en determinados elementos interiores, tras lo seísmos del 15 y 18 de agosto.

La alcaldesa ha recordado que "el día 28 de agosto, el Ayuntamiento celebró un pleno extraordinario y urgente para liberar una transferencia de 1.038.000 euros para obras de emergencia que permitieran precisamente afrontar reparaciones y actuaciones inaplazables, derivadas de los daños provocados por los terremotos, un mecanismo contemplado por la normativa reguladora de las Haciendas Locales para aquellos casos en los que sea necesario realizar algún gasto sobrevenido que no pueda demorarse hasta el siguiente ejercicio".