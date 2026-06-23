Palma del Río (Córdoba) reúne a asociaciones, ayuntamientos y administraciones en las jornadas 'Municipios con comercio'

Autoridades en la inauguración de las jornadas 'Municipios con comercio'. - COMERCIO CÓRDOBA

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

La localidad cordobesa de Palma del Río ha acogido este martes una nueva edición de las jornadas 'Municipios con Comercio', una iniciativa impulsada por Comercio Córdoba junto al Ayuntamiento de Palma del Río y la asociación de empresas del municipio, EMPA, que reúne a asociaciones empresariales y de comerciantes, responsables municipales y representantes de las distintas administraciones públicas de la provincia.

Así lo ha indicado Comercio Córdoba en una nota en la que ha señalado que, tras el éxito de la primera edición celebrada en Montilla, estas jornadas continúan su recorrido provincial con el objetivo de fortalecer el comercio de cercanía, compartir experiencias de éxito y fomentar la colaboración entre asociaciones, ayuntamientos y administraciones.

Durante la jornada se han abordado cuestiones relacionadas con la dinamización comercial de los municipios, el papel del comercio en el modelo de ciudad, las buenas prácticas desarrolladas en distintos puntos de la provincia y los retos que afronta el sector en los próximos años.

El presidente de Comercio Córdoba, Rafa Bados, ha destacado que "estas jornadas nacieron con la vocación de crear un espacio de encuentro entre asociaciones, administraciones y responsables municipales para compartir experiencias y construir soluciones conjuntas para el comercio de cercanía".

Después de la "magnífica respuesta obtenida" en Montilla, se han mostrado "muy satisfechos de comprobar que este proyecto sigue creciendo y consolidándose"". Asimismo, ha señalado que "el comercio de cercanía es mucho más que una actividad económica. Es empleo, vida en las calles, cohesión social e identidad para los municipios. Por eso es fundamental seguir fortaleciendo la colaboración entre todos los agentes implicados en su desarrollo".

Por su parte, el presidente de EMPA, José Ramón Rúger, ha afirmado que "para Palma del Río es una satisfacción acoger unas jornadas de esta relevancia y convertirse en punto de encuentro del comercio de toda la provincia. Las asociaciones empresariales desempeñan un papel fundamental para fortalecer el tejido comercial, impulsar proyectos compartidos y representar los intereses de nuestros negocios", ha dicho.

Asimismo, ha destacado que, "estas jornadas son un magnífico ejemplo de la colaboración que necesita el sector para afrontar los desafíos actuales y seguir generando actividad económica, empleo y vida en los municipios".

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha señalado que, estas jornadas "ponen en el centro al comercio local, a tiendas de referencia, a un sector estratégico para el desarrollo de los municipios de Córdoba". Al respecto, ha añadido que desde Palma del Río defienden "que el comercio debe de formar parte de la estrategia de la ciudad. Si los pueblos y ciudades cuentan con comercios fuertes, serán pueblos y ciudades más dinámicas, atractivas y con mayor capacidad para generar oportunidades."

La alcaldesa ha finalizado indicando que "las administraciones, y los ayuntamientos en particular", asumen la responsabilidad de crear las condiciones para que el comercio local pueda desarrollarse y, para ello, es "fundamental escucharle y estar en permanente contacto. La colaboración público-privada es una herramienta fundamental para impulsar campañas de dinamización, como muy bien sabe hacer EMPA, y para reforzar el papel del pequeño comercio como motor económico y social".

"El futuro de los pueblos y ciudades pasa también por el futuro de los comercios", y por hay que trabajar "juntos para hacerlo más competitivo, innovador y fuerte antes los nuevos retos que plantean los clientes", ha apostillado Esteo.

Las Jornadas 'Municipios con Comercio' han reunido en Palma del Río a representantes de asociaciones empresariales de toda la provincia, alcaldes, concejales, técnicos municipales y responsables de la Junta de Andalucía y de la Diputación provincial. La programación incluye espacios de networking, mesas de debate sobre experiencias de éxito y colaboración institucional, así como un foro abierto de participación destinado a recoger propuestas y reflexiones para seguir fortaleciendo el comercio de cercanía en la provincia de Córdoba.