Paloma Gómez Enríquez toma posesión como concejal, portavoz del grupo Vox, en el Ayuntamiento de Granada

Paloma Gómez Enríquez, a la izquierda de la imagen, toma posesión como concejal portavoz del grupo Vox en el Ayuntamiento de Granada- VOX

GRANADA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Paloma Gómez Enríquez ha tomado posesión este viernes de su acta de concejal del Ayuntamiento de Granada donde ejercerá como portavoz del grupo municipal Vox. Gómez ha recibido el acta durante el Pleno extraordinario celebrado en el Consistorio, donde ha mostrado su compromiso de trabajar "por Granada, sus familias, sus comercios y sus barrios".

Gómez Enríquez, que asume la portavocía del grupo municipal de Vox en sustitución de la ahora diputada en el Parlamento andaluz, Beatriz Sánchez Agustino, ha subrayado durante su intervención en la sesión plenaria que "no hay ni un minuto que perder cuando se trata de trabajar por Granada".

También ha trasladado su apoyo a las familias afectadas por los terremotos de las últimas semanas: "Vamos a trabajar para que reciban toda la ayuda necesaria para rehacer sus vidas y recuperar la normalidad", ha dicho.

La nueva edil de Vox ha asegurado que asume esta responsabilidad "con el compromiso renovado de trabajar por nuestra ciudad, escuchando a los vecinos y trasladando sus problemas reales a este Pleno".

En este sentido, ha defendido la necesidad de que el Ayuntamiento ofrezca respuestas concretas ante las necesidades de los ciudadanos, porque "los granadinos necesitan soluciones y una gestión rigurosa y, como Vox viene demostrando allí donde los ciudadanos nos han dado su confianza, nosotros tenemos ambas cosas. Vox cumple con rigor y con honestidad".

Paloma Gómez Enríquez ha agradecido a Vox "la oportunidad de continuar defendiendo nuestras convicciones desde el ámbito municipal", y ha destacado su regreso al Ayuntamiento de Granada, donde inició su trayectoria política, después de su etapa en el Senado de España. "Es una enorme responsabilidad y también un orgullo volver al Ayuntamiento de Granada para seguir trabajando por los granadinos", ha añadido.

Finalmente, la nueva portavoz del grupo municipal de Vox se ha puesto "a disposición de todos los vecinos para trabajar por el bien de esta ciudad, de sus familias, de sus comercios y de sus barrios. Es un orgullo representar a los granadinos y deseo estar a la altura de esta gran responsabilidad".

Paloma Gómez Enríquez ya fue concejala de Vox en el Ayuntamiento de Granada desde el verano de 2022 hasta el final de aquel mandato en 2023. Además, ha sido senadora en las Cortes Generales por designación del Parlamento de Andalucía desde el 27 de julio de 2023 hasta el 23 de julio de este año 2026.

La nueva portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada es licenciada en Derecho y después se convirtió en abogada especializada en Derecho de Extranjería y asesora jurídica en Italia. Cuenta además con un Máster en Comercio Internacional de Pymes y otro en Planificación Urbana y Regional. Durante su trayectoria profesional ha adquirido una dilatada experiencia como Asset Manager en España, Suiza y Reino Unido.