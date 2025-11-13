El Papa León XIV recibe en el Vaticano al alcalde de Rute (Córdoba), que le entrega dulces navideños del municipio

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha recibido al alcalde de Rute, David Ruiz, quien participó ayer miércoles 12 de noviembre en la audiencia general que semanalmente tiene lugar en la Ciudad del Vaticano, donde Ruiz acudió acompañado de su esposa, María Victoria Cruz, y ha presentado al Santo Padre un cuadro en el que figuran las medallas del municipio y de las dos grandes devociones marianas de la localidad, la Virgen de la Cabeza y la Virgen del Carmen, haciéndole entrega, por otro lado, de un surtido de dulces navideños elaborados por empresas de Rute.

Según ha informado el Ayuntamiento ruteño en una nota, el Papa León XIV ha bendecido el cuadro con las citadas medallas, que, según ha adelantado el alcalde, será depositado en el Ayuntamiento de Rute, "como símbolo de fe y de la unidad de todos los vecinos del municipio".

Durante el encuentro, Su Santidad ha mantenido una breve conversación con David Ruiz, interesándose por la localidad y por las tradiciones que la identifican, especialmente en torno a su reconocida campaña de Navidad, momento en el que el alcalde le ha hecho entrega del citado surtido de dulces navideños elaborados por empresas ruteñas, así como de una selección de anís de las destilerías locales, productos que "representan la identidad, el trabajo y la excelencia de los artesanos y productores del municipio", ha manifestado.

Ruiz ha calificado la audiencia como "un momento de gran emoción", puesto que "supone un acontecimiento histórico escuchar el nombre de Rute en el epicentro de la cristiandad", destacando que "recibir la bendición del Santo Padre para todo el pueblo ruteño es un honor inmenso que llevaré siempre en el corazón".

El alcalde ha señalado que ha aprovechado la ocasión para trasladar al Papa León XIV una invitación formal para visitar Rute. "Le hemos hecho llegar nuestro afectuoso deseo de que algún día pueda conocer nuestro pueblo, su gente y sus tradiciones, especialmente en una época tan especial como la Navidad".

La audiencia concluyó con la bendición apostólica del Santo Padre, que el regidor ruteño ha querido compartir simbólicamente con todos sus vecinos, asegurando que "Rute ha estado presente en Roma con el mismo espíritu que siempre nos ha caracterizado, el del trabajo, la fe y la esperanza".