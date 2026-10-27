Paradela participa en la apertura de la oficina de CTA en Bruselas para "acercar las empresas andaluzas a Europa"

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, el representante del CDTI en Bruselas, Andrés Martínez Estévez, y el director general de Andalucía Trade, Gonzalo Arana, en la apertura de la oficina de CTA en Bruselas. - CTA

BRUSELAS/SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha celebrado este martes la apertura de su nueva oficina en Bruselas en un acto con más de 50 asistentes que ha contado con la participación del consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, y el representante del CDTI en Bruselas (Dirección de Políticas de Innovación), Andrés Martínez Estévez, y con la asistencia del director general de Andalucía Trade, Gonzalo Arana.

Según ha informado CTA en una nota, la nueva sede permitirá reforzar la presencia permanente de la corporación ante las instituciones comunitarias y estrechar la conexión entre el ecosistema innovador andaluz y las oportunidades, socios y programas europeos. Paradela ha resaltado la necesidad de que "más empresas andaluzas participen en proyectos europeos y encuentren aquí opciones para crecer, y que Bruselas conozca mejor lo que nuestra tierra puede aportar en conocimiento, tecnología, capacidad industrial y soluciones a los grandes desafíos comunes".

Asimismo, el consejero ha explicado que con ese propósito el Gobierno andaluz trabaja para reforzar la conexión entre "la universidad, la investigación, la innovación y el tejido productivo, --en especial la industria-- para generar más transferencia tecnológica, atraer inversiones y crear empleo cualificado".

Además, Paradela ha vinculado este planteamiento con las prioridades europeas y, en particular, con la Brújula para la Competitividad, una hoja de ruta que, según ha señalado, "exige acelerar la innovación, asegurar la soberanía tecnológica y liderar la descarbonización, lo cual abre un escenario de oportunidades para Andalucía".

Por su parte, el presidente de CTA, Beltrán Pérez, ha subrayado que "la oficina de Bruselas nace con el objetivo de facilitar que las empresas innovadoras andaluzas puedan incorporar la dimensión europea a sus estrategias de crecimiento, identificar socios tecnológicos y empresariales y mejorar su acceso a programas y oportunidades de innovación".

Para Pérez, "esta presencia en Bruselas cobra especial relevancia en un momento en el que la innovación ocupa un lugar prioritario en la agenda de la Unión Europea para garantizar la competitividad de Europa, así como la descarbonización, la digitalización y la reducción de dependencias estratégicas".

Por su parte, el representante del CDTI en Bruselas ha señalado que la apertura de esta delegación llega en un momento "especialmente oportuno", coincidiendo con una transformación de las políticas europeas de investigación e innovación y su estrecha conexión con la agenda de competitividad de la Unión Europea.

Asimismo, ha destacado que, "hoy más que nunca, es necesario aunar esfuerzos para sentar las bases de una competitividad europea sólida y sostenible, sustentada en la investigación, la innovación y la generación de conocimiento". Además, ha hecho un llamamiento a los actores españoles en los programas e iniciativas europeas de I+I para prepararse y adaptarse a los cambios previstos de cara al próximo período presupuestario 2028-2034, poniendo al CDTI y a su Oficina Española de Ciencia y Tecnología en Bruselas (SOST) a su "entera disposición" para acompañarlos en este proceso.

Concretamente, la nueva oficina de CTA --que comenzó a operar a comienzos de este año-- se encuentra en Etterbeek, junto al Barrio Europeo y próxima a los edificios de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo.

Desde esta ubicación, CTA podrá mantener una interlocución más cercana con las instituciones comunitarias, celebrar reuniones y actividades con empresas y socios internacionales e identificar nuevas oportunidades de colaboración y financiación.

La apertura supone un paso más en la estrategia de internacionalización de CTA y responde a la creciente importancia de las políticas europeas de innovación y competitividad para las empresas andaluzas. El objetivo es acercar con "mayor rapidez" las oportunidades europeas a Andalucía y, al mismo tiempo, aumentar la visibilidad en Bruselas de las capacidades tecnológicas, empresariales y científicas existentes en la comunidad.

AMPLIA EXPERIENCIA EN PROGRAMAS DE LA COMISIÓN EUROPEA

CTA llega a Bruselas con una amplia experiencia en programas comunitarios. La fundación ha participado en más de 70 proyectos financiados por la Comisión Europea y ha colaborado con más de 770 entidades de 57 países.

Entre enero y septiembre de este año se aprobaron once nuevos proyectos financiados por la Comisión Europea con participación de CTA, dos de ellos liderados por la entidad.

En el ámbito económico, estos proyectos suponen para CTA una financiación cercana a 2,4 millones de euros, a los que se añaden 1,2 millones de euros que gestionará para financiación en cascada, destinada a pymes y otras entidades innovadoras mediante convocatorias.

Además, CTA cuenta con experiencia en programas como Horizonte Europa, Erasmus+, Interreg Sudoe, Interreg Euro-MED, I3, Poctep, Atlantic Area y Digital Europe, entre otros.

Igualmente, esta trayectoria ha permitido a la organización desarrollar experiencia en la preparación de propuestas competitivas, la participación en consorcios internacionales y la conexión de empresas y entidades con capacidades complementarias para abordar conjuntamente proyectos de innovación.

Por último, además de la actividad en proyectos de la Comisión Europea, CTA también está desplegando su actividad internacional en el área del mercado multilateral.