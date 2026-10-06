Paradela presenta a UGT la "hoja de ruta para aprovechar la oportunidad" de unir universidad, ciencia e industria

Imagen de la reunión mantenida por el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela con el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín; el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha presentado este lunes a los responsables de UGT en Andalucía las líneas estratégicas de su departamento para la legislatura que acaba de arrancar. En el encuentro han participado el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín; el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez, y el secretario de UGT Servicios públicos Andalucía, Antonio Tirado.

De esta manera, según ha señalado la Junta en una nota de prensa, entre sus principales objetivos está aprovechar en los próximos años la oportunidad única que representa la conexión entre el ecosistema del conocimiento, la industria y el tejido empresarial. Del mismo modo, tal y como ha asegurado el sindicato, los responsables de la Consejería han trasladado los principales objetivos previstos para los próximos años, así como las líneas de actuación relacionadas con la captación de inversiones, el desarrollo de nuevos proyectos industriales y el papel que tendrá la universidad dentro de la nueva estructura de la Consejería.

Se trata así de una cita que se enmarca dentro de los encuentros que viene manteniendo con los agentes sociales y la comunidad universitaria para concretar el programa inicial de iniciativas previsto por su departamento hasta 2030 y que arrancó el lunes en la Confederación de Empresarios de Andalucía.

Así, ha defendido que reunir en un solo departamento del Gobierno andaluz las competencias en universidades, investigación, innovación, emprendimiento, industria, energía y minas es una apuesta que va a permitir conformar un ecosistema donde la universidad genera talento, la ciencia crea conocimiento, el emprendimiento lo convierte en empresa y la industria lo transforma en oportunidades, alineando además los instrumentos que pone a disposición Andalucía Trade, la Agencia Andaluza de la Energía y Andalucía Emprende.

En definitiva, la nueva Consejería plantea "abandonar las políticas sectoriales estancas para integrar todas las áreas como palancas de una misma estrategia". Una meta para la que el consejero ha detallado que seguirá manteniendo "una de las máximas que caracteriza al Gobierno andaluz como es el diálogo constante y la colaboración con instituciones, agentes sociales y empresariales".

La nueva Consejería ha estructurado su línea de acción en torno a tres grandes fines orientados a generar prosperidad, autonomía estratégica y liderazgo basado en el conocimiento. Estas metas se despliegan en cinco objetivos cuyo grado de cumplimiento se medirá con 20 indicadores y para lograr todo ello se ha fijado un primer programa de 33 iniciativas. A ellas se incorporarán las que se aborden en las próximas semanas con los rectores de las universidades públicas andaluzas.

Por su parte, UGT Andalucía ha valorado el crecimiento que viene experimentando la industria andaluza y ha subrayado la necesidad de aprovechar esta evolución para consolidar un modelo productivo que genere empleo de calidad, estable y con salarios dignos.

Para el sindicato, la industria debe desempeñar un "papel fundamental" en el futuro económico y social de Andalucía, tanto por su capacidad para generar actividad y riqueza como por ofrecer, con carácter general, puestos de trabajo más estables y mejor remunerados.

Así, UGT considera necesario que los objetivos planteados para la legislatura se traduzcan en proyectos concretos, nuevas inversiones y oportunidades laborales que repercutan directamente en las personas trabajadoras y en el conjunto de la sociedad andaluza. Además, la reunión también ha abordado la situación de las universidades andaluzas y su financiación, una cuestión que preocupa especialmente a UGT.

La Consejería ha trasladado al sindicato su intención de poner en marcha una Secretaría General de Financiación de las Universidades, dentro de la nueva estructura del departamento. Ante esto, UGT Andalucía considera fundamental garantizar una financiación suficiente y estable que permita fortalecer el sistema universitario público andaluz y asegurar que las universidades puedan desarrollar adecuadamente sus funciones docentes, investigadoras y de transferencia del conocimiento.

El sindicato confía en que la nueva etapa permita situar de nuevo a la universidad pública en el centro de las políticas de interés general y garantizar los recursos necesarios para ofrecer un servicio público de calidad.

UGT Andalucía "continuará siguiendo el desarrollo de los compromisos y objetivos planteados por la Consejería y defendiendo que tanto el crecimiento industrial como las políticas universitarias tengan como prioridad el empleo de calidad, los derechos laborales y el fortalecimiento de los servicios públicos en Andalucía".