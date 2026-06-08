Paradela señala que la mina de estaño en Fuente Obejuna (Córdoba) "solo es viable si obtiene la autorización ambiental"

Pardela (centro), junto a Fuentes (dcha.), habla con Molina (izda.), durante el encuentro en la Diputación de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha aclarado este lunes que el proyecto minero de estaño Oropesa, previsto en el término municipal cordobés de Fuente Obejuna, "solo es viable si obtiene la autorización medioambiental necesaria".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas tras mantener un encuentro con el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en la sede de la institución provincial, Paradela ha recordado que "es un proyecto que está en tramitación ambiental", pues "se hicieron una serie de observaciones al proyecto, que son conocidas por la compañía" promotora, Minas de Estaño de España (Mespa), empresa española filial de la australiana Elementos Limited.

Por tanto, en la Junta confían en que "el proyecto se ajuste para hacer posibles los permisos pertinentes, pero, evidentemente, hay que cumplir, no solo el marco legal, sino los parámetros que se exijan en esa posible autorización ambiental".

A juicio de Paradela, quien ha estado acompañado por el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, "el estaño es un metal muy interesante", hasta el punto de que es "un mineral crítico, tanto para Estados Unidos, como para Canadá y para Australia. No lo es actualmente para la Unión Europea (UE), pero pensamos que en sucesivas actualizaciones desde esa lista el estaño estará incluido".

De hecho, según ha argumentado, "poner esa mina en marcha multiplicaría por 14 ó 15 veces la disponibilidad de ese metal en la Unión Europea. Así que, desde luego que es un proyecto interesante, pero solo es viable si obtiene la autorización medioambiental necesaria", no queriendo Paradela dar plazos sobre cuándo se puede resolver esa autorización medioambiental.

EL PROYECTO

El proyecto minero Oropesa, según ha informado recientemente Mespa, a través del manager del proyecto y director facultativo, Antonio Ortega, "es el resultado de más de una década de trabajos de investigación minera y una inversión de 25 millones de euros".

Este trabajo, según ha precisado Ortega, ha permitido definir "un yacimiento con unas reservas estimadas en 15,9 millones de toneladas y una capacidad de producción de 3.350 toneladas al año de estaño contenido en el concentrado". Esta cifra equivale a casi el 10% del consumo anual de estaño primario en la UE y al 1% de la producción mundial.

Ortega ha expuesto también que "Oropesa es el único proyecto integrado de la mina al metal en Europa, dado que el concentrado se fundirá en las instalaciones de Iberian Smelting en Robledollano (Cáceres)".