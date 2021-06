Los parajes naturales de Castril (Granada), protagonistas de la quinta edición de su Open Mountain Bike

GRANADA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los parajes naturales de Castril (Granada) son los protagonistas de la quinta edición de su Open Mountain Bike, que ha sido organizada por el área de Deportes del Ayuntamiento de la localidad y se disputará el 20 de junio por la mañana con un máximo de 300 ciclistas.

La carrera será de unos 42 kilómetros aproximadamente y tendrán un carácter no competitivo, según ha detallado en una nota la Diputación de Granada, quien indica que el objetivo de la MTB es dar a conocer el municipio granadino, atrayendo a personas amantes del ciclismo de montaña para que puedan conocer de cerca sus paisajes, cultura, gastronomía, etc. Para ello, los participantes recorrerán pistas, caminos, carreteras y el propio pueblo.

El recorrido tendrá una duración de unas cinco horas, en las que se completarán los más de 40 kilómetros del recorrido más una prueba cronometrada de unos 10 kilómetros. El evento comenzará sobre la 10,00 horas y se espera que finalice a las 16,00 horas, adelantándose el término si todos los competidores llegan antes del horario establecido.

No se trata de una carrera competitiva, de manera que se puede realizar en grupos. Los participantes no deben tener ningún requisito, salvo tener su inscripción correctamente realizada. Además, los ciclistas en la franja de edad de 12 a 17 años deben aportar el justificante de sus padres. Las categorías quedarán divididas en infantil, cadete, juvenil, élite, máster y máster plus.

Las inscripciones deben realizarse online a través de las páginas http://www.global-tempo.com/index.php. Una vez realizada se le asignará un dorsal a cada participante, que podrá recoger en la tarde de antes o esa misma mañana 90 minutos antes del comienzo.

