Cs critica los "vaivenes" de Espadas con el Presupuesto: "Su credibilidad se va desangrando por días"

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Cs en el Parlamento de Andalucía, Teresa Pardo, ha descrito este jueves en su pregunta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "los vaivenes del señor Espadas" en relación al apoyo del PSOE a los Presupuestos de 2022, tras retratar las cuentas del próximo ejercicio como "son nuestro hombro para los andaluces" y preguntarse "dónde está el hombro del PSOE", y colegir que "la credibilidad" del secretario general del PSOE "se va desangrando por días" tras pasar de hablar de "un acuerdo histórico, después fue un quizás, y ahora es un no y el PSOE prepara la enmienda a la totalidad".

La portavoz de la formación liberal ha lamentado la falta de valentía Juan Espadas y le ha pedido que reclame a Pedro Sánchez lo que le pertenece a Andalucía.

"No callen ante los continuos agravios de Sánchez con esta tierra. Me encantaría ver al señor Espadas reclamar una financiación justa para Andalucía, los más de 11.000 millones pendientes, los 537 millones del IVA o el fondo de compensación Covid, pero me temo que van a seguir poniendo por delante los intereses partidistas y las directrices de Sánchez, que lo único que busca es estar un día más en Moncloa", ha espetado la portavoz de Cs, según una nota de este partido.

"Dejen de ser cómplices de los agravios a los que nos somete el señor Sánchez y por una vez alcen la voz en defensa de los andaluces", ha manifestado Pardo en su pregunta a Moreno sobre decisiones del Gobierno de la Nación.

La portavoz de Cs ha criticado que el PSOE esté más pendiente de sus intereses partidistas que de los intereses de los andaluces, y ha afirmado que "es lamentable que mientras nuestra comunidad lidera el crecimiento económico, ustedes desde la oposición intenten tumbar este Gobierno por interés partidista".

"No tienen ni una sola excusa para no apoyar los presupuestos de la reactivación y la recuperación de Andalucía, cuando este Gobierno les ha recogido casi el 66% de las peticiones. Un presupuesto que se incrementa en un 9%, que alcanza el 5,5% del PIB en materia educativa y el 7,4% del PIB en Sanidad, además de poner 2.600 millones más para Igualdad y Dependencia", ha asegurado la portavoz naranja.

Pardo ha subrayado que "no es el momento de pancartas ni urnas, es momento de seguir dando seguridad y de ser responsables", al tiempo que ha recordado a la bancada socialista que en la anterior legislatura su grupo parlamentario aprobó tres presupuestos estando en la oposición, "y no a cambio de sillones, sino a cambio de medidas beneficiosas para Andalucía, porque Ciudadanos no vino a hacer chantajes, vino para ser útil a los andaluces", ha apuntado.

La portavoz parlamentaria de Cs ha incidido en el buen trabajo del Gobierno andaluz, gracias al cual "Andalucía es hoy líder en crecimiento económico, en exportaciones, en inversiones, en creación de empleo, y todo ello a pesar del maltrato que sufre nuestra región por parte del Gobierno de Pedro Sánchez".