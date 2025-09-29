El parlamentario José Manuel Jurado dejará la coportavocía de Podemos Andalucía y no concurrirá a las próximas andaluzas

Archivo - El parlamentario de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo parlamentario Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado no se presentará a las próximas elecciones autonómicas --previstas para el próximo año 2026-- y dejará la coportavocía de Podemos Andalucía, unas decisiones que se enmarcan en un contexto en el que el partido morado aún no ha confirmado si volverá a concurrir a los comicios andaluces en coalición con otras fuerzas de izquierda como IU y Más País Andalucía --ahora referenciado en el Movimiento Sumar-- reeditando la confluencia de las elecciones de 2022.

José Manuel Gómez ha anunciado este paso al lado, tanto a nivel de "cargo público" --como parlamentario--, como de "cargo orgánico" --en la dirección de Podemos Andalucía--, en unas declaraciones al diario 'Público', recogidas por Europa Press y confirmadas por fuentes de Podemos Andalucía, en las que reflexiona sobre el momento actual de "construcción" de un espacio de unidad en la izquierda andaluza.

"Creo que llegados al punto en el que estamos, ya vamos tarde, incluso si se reconduce esto otra vez a última hora deprisa y corriendo", manifiesta el diputado en dichas declaraciones, en las que José Manuel Gómez sostiene que "no tiene mucho sentido" que él, que "claramente" ha "apostado por la unidad, que he firmado un manifiesto hablando de la unidad y que claramente he estado ahí", sea "el portavoz de una cosa distinta".

"Entonces, lo más sensato es que yo deje mi puesto como coportavoz de la dirección andaluza" de Podemos, señala el diputado, que ostenta dicho cargo desde el pasado mes de enero, cuando el partido morado renovó su equipo de dirección --su Consejo de Coordinación-- bajo el nuevo liderazgo como coordinadora de Raquel Martínez, que fue elegida como secretaria general de Podemos Andalucía en diciembre de 2024.

José Manuel Gómez Jurado encabezó la lista de Por Andalucía al Parlamento andaluz por la provincia de Córdoba en los comicios del 19 de junio de 2022, en los que dicha coalición integrada por Podemos, IU, Más País Andalucía, Alianza Verde, Verdes-Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz logró cinco escaños, y en los que venció el PP-A de Juanma Moreno por mayoría absoluta.

Natural de Puente Genil (Córdoba) y graduado en Historia por la Universidad de Córdoba, comenzó la actual doudécima legislatura del Parlamento andaluz, iniciada en julio de 2022, como el diputado más joven tras haber nacido en septiembre de 1994, con 27 años de edad, sin haber cumplido entonces los 28.

A MENOS DE UN AÑO DE LAS ELECCIONES ANDALUZAS

Izquierda Unida ha abierto ya un proceso de primarias para elegir a sus candidatos en las próximas elecciones andaluzas, con idea de integrarlos luego en la coalición con otras formaciones de izquierda que le gustaría reeditar de cara a dichos comicios.

Sin embargo, por parte de Podemos aún no se ha aclarado si volverán a apostar por la fórmula de Por Andalucía u optarán por concurrir por separado a esa cita con las urnas.

Este mismo lunes, el secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que "habrá papeleta" de su formación en las próximas elecciones andaluzas, con independencia de que concurra en solitario o en coalición con otras formaciones.

Así lo ha trasladado de rueda de prensa cuestionado sobre si podía garantizar que Podemos se presentará cien por cien a estos comicios. "Puedo confirmar que habrá papeleta de Podemos", ha destacado para recalcar que no hay ninguna novedad respecto a los contactos con vistas a esclarecer si participará de nuevo o no en la coalición 'Por Andalucía'.

Por su parte, el propio José Manuel Gómez señalaba el pasado mes de junio, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Parlamento sobre si se repetiría la fórmula de coalición de Por Andalucía en las próximas autonómicas, que "en Podemos siempre la militancia decide cuáles son los acuerdos que se llevan a cabo".

"Así lo fue en la ocasión anterior y así lo será en ésta", añadió, al tiempo que reivindicó el "buen trabajo" de los tres diputados de Podemos que forman parte del grupo Por Andalucía, es decir, Juan Antonio Delgado, Alejandra Durán y él mismo, dentro de un grupo que "empezó con problemas que han ido reconduciéndose con el tiempo", según valoró para defender a continuación que con esta labor se está "marcando una línea de oposición muy fuerte al Gobierno" del PP-A de Juanma Moreno.

Ahora, José Manuel Gómez detecta "un momento de 'impasse', que parece el prólogo de una ruptura del espacio" que han compartido Podemos e IU "también en Andalucía, para el que no hay razones andaluzas, un 'impasse' de ruptura que supera a Andalucía", y "ya vamos tarde" para reconducir la situación.

"Creo que ese error en cierto modo ya se ha cometido, independientemente de que se pueda arreglar de aquí a unos meses, y me incluyo ahí, porque he formado y formo parte de eso, de no haber sido capaces de construir ese proceso unitario antes", ha trasladado este lunes el parlamentario al diario 'Público'.