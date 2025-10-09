El Parlamento andaluz acuerda con votos de PP-A y Vox "reprobar" a la ministra de Igualdad tras el caso de las pulseras

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves una proposición no de ley (PNL) del PP-A que ha contado con el apoyo de Vox en varios de sus puntos a través de la cual se acuerda "reprobar" a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y se exige su "cese inmediato, como máxima responsable política" de la gestión del sistema 'Cometa', tras los fallos en pulseras antimaltrato.

La iniciativa contaba con una docena de puntos que se han votado agrupados en cuatro bloques, y que ha salido adelante en su totalidad merced a la mayoría absoluta del PP-A y con apoyos parciales de Vox, mientras que los diputados del PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía han votado en contra o se han abstenido en las distintas votaciones.

En virtud de esta PNL, la Cámara ha instado también al Gobierno central a que lleve a cabo la contratación inmediata de una "auditoría externa, independiente y transparente sobre el contrato, funcionamiento y fiabilidad del sistema 'Cometa'", para disponer de toda la información necesaria "sobre la gravedad de lo ocurrido, detectar vulnerabilidades y llevar a cabo las correcciones que sean precisas para garantizar su óptimo funcionamiento y la debida protección de las víctimas".

Se ha pedido también al Gobierno central "garantizar la debida transparencia y publicar de manera inmediata y detallada todos los datos relativos a los fallos del sistema que hayan tenido incidencia directa" en Andalucía, donde se localizan el 36% del total de dispositivos de seguimiento activos (más de 1.700).

Otra demanda es que el Ejecutivo nacional garantice "la protección a las víctimas de violencia de género con unos dispositivos telemáticos seguros, fiables, garantistas y realmente útiles, que den información veraz en todo momento, ayudando a las mujeres víctimas a sobrellevar este trance con confianza y seguridad, incluidas las mujeres que viven en entornos rurales".

Se le ha demandado también que proceda con carácter inmediato a hacer públicos los datos referentes al número de condenados por delitos sexuales que se han visto beneficiados por la aplicación de la ley del "solo sí es sí", desde su entrada en vigor y que actualice "periódicamente esta información, tanto las excarcelaciones como las rebajas de penas, así como a adoptar medidas para paliar la revictimización de mujeres y menores afectados".

Asimismo, el Parlamento ha rechazado "las conductas moralmente corruptas, vejatorias, machistas y deshumanizantes de determinados excargos públicos del PSOE en relación con la explotación sexual y mujeres prostituidas, que se desprenden de distintos audios y testimonios que hemos conocido y que han causado enorme bochorno e indignación en la sociedad española", en referencia al 'caso Koldo'.

La Cámara autonómica también ha condenado con esta PNL "el uso indebido de dinero público para la satisfacción personal de los mismos y la utilización del poder y la influencia política para acceder a favores personales", y ha expresado su explícita "repulsa a la explotación sexual y al denigrante negocio de la prostitución".

DEFENSA DE LA INICIATIVA

En defensa de la iniciativa ha intervenido ante el Pleno la diputada del PP-A Maribel Lozano, quien ha sostenido que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha convertido las políticas de igualdad en un laboratorio ideológico, olvidando que la prioridad no son los titulares, ni los gestos, ni mucho menos dividir, sino la protección real de las víctimas".

Ha criticado iniciativas del Gobierno como la 'Ley del solo sí es sí', y los "comportamientos repugnantes e impropios de quienes ocupan o han ocupado altos cargos del PSOE que se declaran feministas mientras mantienen actitudes que degradan a la mujer y traicionan los principios que dicen defender", ha añadido antes de tildar además de "irónico ver como quienes defienden la abolición de la prostitución eligen a las mujeres por catálogo y las consideran como una mercancía, o como algunos de sus líderes, por no decir su líder, se ha beneficiado a título lucrativo de negocios de la prostitución", ha añadido en alusión velada a Pedro Sánchez.

Finalmente, ha criticado que el Gobierno socialista "predica feminismo, pero practica descontrol; habla de igualdad, pero olvida la responsabilidad, y exige ejemplaridad, pero no la ejerce". "La igualdad no se defiende con propaganda, sino con principios, y ustedes, señorías del PSOE, los han perdido", ha concluido sentenciando la diputada del PP-A.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN AL PP-A

En el turno de posicionamiento de los grupos, la parlamentaria del PSOE-A Olga Manzano ha denunciado que el PP-A rendía con esta PNL "un homenaje a su propia hipocresía y cinismo", y ha considerado "muy poco oportuno" que el Grupo Popular defienda ante el Parlamento una iniciativa sobre "garantizar la protección de las mujeres con la que está cayendo en Andalucía", donde "las mujeres han tenido que garantizarse, ellas solas, su protección saliendo a la calle masivamente a denunciar el abandono y la actitud negligente que con ellas ha tenido" el presidente de la Junta, Juanma Moreno, según ha aseverado.

En esa línea, ha espetado a los 'populares' que "no pueden dar lecciones en igualdad ni en lucha contra la violencia machista", y que, de hecho, deben "callarse y sentir vergüenza porque nunca han defendido los derechos de las mujeres", según ha proclamado antes de agregar que la PNL objeto de debate "nace de la confrontación y no del compromiso con las mujeres".

La diputada de Vox Montserrat Cervantes ha señalado que la iniciativa del PP-A era un "documento plagado de buenas palabras, pero nadie se atreve a decir que no hay protección, igualdad ni avance", sino que "lo que hay es negocio, ideología y manipulación", y ha lamentado que "aquellos partidos que se proclaman defensores de la mujer las han vuelto a traicionar".

Ha acusado al Gobierno de PSOE y Sumar de ser "el Gobierno de la desprotección, que ha traicionado a las mujeres desprotegiéndolas", por cuanto ha blandido los datos de los 126 condenados por agresiones sexuales en libertad y los 1.233 agresores con rebaja de condena por las consecuencias de la Ley Orgánica 4/2023, conocida como 'la ley del solo sí es sí', mientras que al PP le ha recriminado "no proteger a las mujeres, las utilizan".

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Alejandra Durán, ha considerado "bastante llamativo y un tanto cínico" que el PP-A defienda esta iniciativa "para hablar de protección a las mujeres", cuando "lo primero que tendría que hacer el Gobierno del PP-A es facilitar políticas que respeten y garanticen nuestros derechos, y poner recursos y evitar situaciones como las que han llevado a la dimisión de la consejera" de Salud "por, precisamente, poner en riesgo la vida de miles de andaluzas", según ha aseverado antes de saludar el "interés repentino" de los 'populares' "por proteger a las mujeres y por las políticas feministas". "El problema es que no nos los creemos", les ha avisado.

Finalmente, la parlamentaria del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha criticado la "hipocresía" del PP-A al presentar una PNL para "hablar de protección a las mujeres" teniendo en cuenta el "desaguisado" que se ha dado con los cribados de cáncer de mama en Andalucía, y ha tildado de "incongruente" esta iniciativa que "ignora los principios feministas" y en la que los 'populares' han metido "muchos temas de mujeres" para, "con un revoltijo de disparates, cubrir el expediente", cometiendo así "una auténtica falta de respeto", según ha criticado.