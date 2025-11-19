El Parlamento andaluz celebrará la próxima semana el Debate del estado de la Comunidad en un pleno que durará tres días

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno interviene durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad. A 11 de diciembre de 2024, En Sevilla, Andalucía (España). (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

El Pleno del Parlamento andaluz celebrará la próxima semana una sesión más larga de lo habitual, toda vez que se extenderá a lo largo de tres días, entre el miércoles 26 y el viernes 28 de noviembre, y que acogerá el Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma.

Así se recoge en el orden del día que ha recibido este miércoles el visto bueno de la Junta de Portavoces con los únicos votos a favor del PP-A, que cuenta con mayoría absoluta, toda vez que los grupos de la oposición --PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía-- han coincidido en votar en contra y criticar esta alteración de la programación parlamentaria prevista que ha acordado previamente la Mesa.

De acuerdo a este orden del día, que ha detallado el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, el Pleno comenzará el miércoles, 26 de noviembre, a las 16,00 horas, con dos debates finales; en concreto, del proyecto de Ley de impulso y promoción de la producción ecológica y otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas en Andalucía, y del proyecto de Ley de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía.

A continuación, se debatirá la toma en consideración de la Proposición de ley, de iniciativa legislativa popular, de recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía promovida por las 'mareas blancas', para la que el Consejo de Gobierno "no ha emitido criterio" previo, ni favorable ni desfavorable a su toma en consideración.

DEBATE DE LA COMUNIDAD ENTRE EL JUEVES 27 Y EL VIERNES 28

Al día siguiente, el jueves, 27 de noviembre, el Pleno se reanudará a las 12,00 horas con el Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se prolongará durante dos jornadas, y que comenzará con la intervención inicial del presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras la que se suspenderá la sesión, que se reanudará a las 16,00 horas con las intervenciones de los grupos parlamentarios, comenzado por el PSOE-A, al que seguirán los turnos de Vox, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

Tras el debate de estos cuatro grupos con el presidente de la Junta, el Pleno se reanudará el viernes 28 de noviembre a las 9,30 horas con la intervención del Grupo Popular, en el que se apoya el Gobierno andaluz.

Terminado el debate, se suspenderá la sesión y la Presidencia del Parlamento abrirá un plazo de 30 minutos durante el cual los grupos parlamentarios podrán presentar a la Mesa de la Cámara un máximo de 35 propuestas de resolución, "congruentes con la materia objeto del debate y que no signifiquen moción de censura al Consejo de Gobierno".

La Mesa "calificará las propuestas y admitirá aquellas que se atengan a lo antes expuesto". Reanudada la sesión, se procederá a la exposición y defensa de las propuestas de resolución por parte de los grupos parlamentarios, en el mismo orden de intervención seguido en el debate, por tiempo no superior a cinco minutos, "sin que sea posible reabrir el debate".

Al final de la sesión, se procederá a la votación de las propuestas de resolución en el mismo orden que el de intervención, salvo en lo que se refiere a la votación de aquellas que propongan el rechazo global del contenido de la comunicación del Consejo de Gobierno, que se votarán en primer lugar.

Por último, en relación con los tiempos de intervención del debate, el presidente y los consejeros de la Junta podrán "hacer uso de la palabra cuantas veces lo soliciten y contestar a las intervenciones de forma aislada, conjunta o agrupada por razón de la materia", si bien "se establece que, con carácter general, el primer turno de intervención de los grupos parlamentarios se desarrollará por tiempo máximo de 20 minutos", a la que seguirá la contestación del presidente de la Junta.

Los grupos podrán replicar por tiempo máximo de diez minutos, y al presidente le corresponderá el cierre del debate.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En la reunión de la Junta de Portavoces, la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, ha sostenido que se "falta absolutamente el respeto" al trabajo de los grupos parlamentarios con "esta falta de visión, de planificación" previa, y ha comentado que "hay formas y formas de ejercer la mayoría absoluta" como la que tiene el PP-A.

En esa línea, ha dicho no entender "por qué tienen tanta prisa" desde el Gobierno andaluz en "meter a última hora tantas leyes, todas corriendo por vía de urgencia", sin ni siquiera dar "espacio a la gente para que pueda venir al Parlamento a expresar su posición o su opinión" al respecto de estas iniciativas legislativas.

El portavoz del grupo Vox, Manuel Gavira, ha tachado de "circo" la propuesta de modificación de la programación parlamentaria planteada, así como ha sostenido que "no es serio", y constituye una "manipulación pura y dura por parte del Gobierno" del PP-A "de lo que es el Parlamento de Andalucía".

Por su parte, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha criticado la organización de este Pleno de tres días "metiendo dos debates de leyes y la Iniciativa Legislativa Popular" sobre sanidad tras una modificación de la programación parlamentaria que "no ha sido comunicada con 48 horas" de antelación a los grupos, según ha censurado antes de comentar que "esto no es serio", y de declararse "en contra de que esto se vote" en la propia Junta de Portavoces, tras lo que ha apelado al letrado mayor de la Cámara, presente en esta reunión, al que ha espetado que "esto no es admisible" y "no se puede trabajar así".

Frente a estas críticas, el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha invocado el Reglamento del Parlamento de Andalucía, y ha señalado que en esta reunión de la Junta de Portavoces se había evidenciado que la oposición al Gobierno del PP-A está "más sincronizada que nunca", tras lo que ha criticado que dichos grupos hablen de "atentado a la democracia" cuando les "viene mal algo" de lo que el presidente del Parlamento, "en el uso de sus facultades, propone como orden del día oída la Mesa" de la Cámara.

Finalmente, el propio presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha zanjado el debate señalando que "lo único" que cambia la semana que viene respecto a la ordenación habitual de los plenos es que "se amplía un día más de trabajo", hasta el viernes 28, y él mismo "ha considerado que era el momento" de celebrar los dos referidos debates finales de leyes del Gobierno andaluz y el de la toma en consideración de la ILP sobre sanidad para que se debata "en tiempo y forma". "Estaremos un día más y punto", ha concluido Aguirre para finalizar el debate.