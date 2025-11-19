PP-A presenta queja contra tres diputados de oposición por facilitar la protesta de bomberos forestales en el Parlamento

Imagen de 13 de noviembre de los tres parlamentarios con los trabajadores del Infoca en el Patio del Recibimiento del Parlamento, objeto de la queja del Grupo Popular. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular ha presentado un escrito ante la Mesa del Parlamento como "queja" ante la Mesa del Parlamento contra los parlamentarios Mario Jiménez (Grupo Socialista), Juan Antonio Delgado (Por Andalucía) y José Ignacio García (Mixto-Adelante), a quienes atribuye que "facilitasen el acceso al Patio del Recibimiento de un grupo de personas", en alusión a un grupo de bomberos forestales que protestaron en el interior del recinto el día 13, durante la celebración del Pleno del Parlamento.

Los integrantes del dispositivo de incendios forestales de la Comunidad Autónoma (INFOCA) portaban una pancarta y con ellos se fotografiaron los tres diputados.

La propuesta del PP es que el órgano de gobierno de la Cámara "acuerde las medidas oportunas en defensa del respeto a la institución, sede de la soberanía del pueblo andaluz" por cuanto esgrime que iniciativas de este tipo "desprestigian la imagen de la democracia y sus instituciones".

Así consta en un texto de dos páginas, que tiene fecha de registro de este martes, día 18, que ha revelado uno de los afectados, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien lo ha difundido a través de su cuenta personal en la red social X.

El Grupo Popular argumenta en su escrito que los parlamentarios "deberían haber evitado alterar el orden dentro del recinto", por cuanto les imputa además haber generado "una tensión innecesaria para los trabajadores del Parlamento".

El escrito esgrime un Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 14 de octubre de 2105, que establece "zonas restringidas", entre ellas determina que "queda prohibido el acceso a personas ajenas al Parlamento y a la Cámara de Cuentas al Patio del Recibimiento", sobre todo, con motivo de la actividad plenaria.

El Grupo Popular recrimina a los tres parlamentarios que "ignoren el artículo 100.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que establece la inviolabilidad del Parlamento", calificación de la que aseguran "es una garantía que persigue asegurar un funcionamiento libre de injerencias provenientes de cualquieras agentes externos".

GARCÍA: "UNA, DIEZ O CIEN QUEJAS; HASTA QUE SE OS GASTE EL TÓNER"

José Ignacio García ha asegurado en su cuenta de X que "una, diez o cien quejas podéis poner" tras indicar que "el PP me ha puesto una queja", de la que señala como "razón, apoyar esta movilización del INFOCA", que ilustra con la fotografía de los tres diputados junto a los bomberos. Avisa el parlamentario al Grupo Popular que así podrá seguir "hasta que se os gaste el tóner".

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante recuerda que "la semana pasada fue apercibimiento, y esta, una queja".

Aludía así José Ignacio García a que el día 5 de este mes la Mesa del Parlamento de Andalucía aprobó "un apercibimiento" contra él, que publicó en su página web sin identificar al receptor del reproche, por "la grabación y difusión de un video en las instalaciones de la sede del Parlamento de Andalucía sin recabar consentimiento".