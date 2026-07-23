El Parlamento andaluz constituirá sus comisiones legislativas el 1 de septiembre

La presidente del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre tras su nombramiento en la Cámara autonómica. A 23 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El Pleno del Parlamento andaluz ha abordado este jueves, 23 de julio, un relevo en la Presidencia de - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz procederá a constituir sus comisiones permanentes legislativas el próximo 1 de septiembre, así como ha aprobado este jueves su calendario de trabajo para el último cuatrimestre del año, que comprende el periodo entre los meses de septiembre y diciembre de 2026.

Ambas cuestiones se han tratado en una reunión de la Junta de Portavoces que se ha celebrado tras el Pleno en el que Ana Mestre ha sido elegida como nueva presidenta del Parlamento en sustitución de Jesús Aguirre, y en la que se ha aprobado también la elección de los nueve senadores por designación autonómica de la nueva legislatura.

El calendario de trabajo del Parlamento para el periodo de septiembre a diciembre ha sido respaldado en la Junta de Portavoces por los representantes de PP-A y Vox, mientras que los diputados del PSOE-A, Adelante y Por Andalucía se han abstenido.

Antes de dicha votación, el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha cuestionado que no se constituyan las comisiones legislativas antes de que los diputados se vayan "de vacaciones" en agosto, sin esperar al 1 de septiembre, porque "habría sido una buena oportunidad de demostrar que esta maquinaria del Parlamento empieza ya a marchas forzadas", según ha sostenido.

Ana Mestre le ha respondido que se ha elegido la fecha del 1 de septiembre para constituir las comisiones "por una cuestión de plazos", teniendo en cuenta que se está iniciando la XIII legislatura, y en todo caso ha apuntado que la semana que viene "probablemente" se celebre una reunión de la Mesa del Parlamento el día 29 de julio, por lo que los diputados aún no se marchan de vacaciones.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, también ha tomado la palabra para opinar que "hubiera sido más razonable constituir las comisiones en el mes de julio", teniendo en cuenta que "el Parlamento se constituyó el 11 de junio", así como ha llamado la atención acerca de que no vaya a celebrarse otro Pleno del Parlamento "hasta el 16 de septiembre".

"Creo que es mucho tiempo y que las cosas se podrían haber acelerado un poco más, y que se podrían haber al menos constituido las comisiones en el mes de julio, y haber hecho el Pleno del Parlamento antes", ha argumentado el portavoz de Adelante, que ha justificado que, por ello, su grupo no haya apoyado el calendario aprobado este jueves.

En la misma línea, la portavoz adjunta del Grupo Socialista María Márquez ha dicho que comparte que los diputados se podrían ir "de vacaciones" con las comisiones ya "constituidas" en el Parlamento. "Los plazos son los que son y sabemos que es posible", ha añadido antes de poner también de manifiesto que "hasta la tercera semana de septiembre no va a volver a haber un Pleno ordinario" en la Cámara, "con todos los asuntos tan importantes que hay y que preocupan a los andaluces", ha remarcado.

Además, María Márquez se ha quejado de que el calendario de sesiones sometido a votación "no se ha negociado" previamente, "ni se ha hablado, ni se ha trasladado antes de hacer la propuesta a los miembros del PSOE representados en la mesa, sino que ha sido un documento" que se ha puesto "encima de la mesa directamente".

"Si me permiten la expresión coloquial, han sido lentejas", ha lamentado la representante del PSOE-A, que ha justificado que por ello su grupo se haya abstenido al votar dicho calendario.

Ana Mestre le ha replicado que "el calendario de sesiones no es que se negocie o no", sino que "se valora, se elabora por parte de Gestión Parlamentaria, pues son muchas las cosas que hay que atar para que coincida el periodo de septiembre-diciembre", y ha añadido que "los días, los meses, los fines de semana son los que son", y el Pleno que "condiciona" la actividad parlamentaria hasta diciembre es el de debate de Presupuestos.

Finalmente, la presidenta del Parlamento ha informado de que el plazo para designar desde los grupos a los miembros de las diferentes comisiones legislativas permanentes "culminará el 26 de agosto a las 12,00 horas de la mañana".