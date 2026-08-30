El Parlamento andaluz constituirá este martes 1 de septiembre sus comisiones legislativas de la XIII legislatura

Archivo - Reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz celebrará este próximo martes, 1 de septiembre, las sesiones constitutivas de sus comisiones permanentes legislativas correspondientes a la recién iniciada XIII legislatura de la autonomía, que echó andar el pasado mes de junio, tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo de 2026.

En concreto, según la agenda parlamentaria consultada por Europa Press, serán 18 las comisiones que quedarán constituidas este martes, en sesiones que se celebrarán en un intervalo de tiempo que discurrirá entre las 9,50 y las 15,20 horas de esa jornada.

Así, la primera comisión que celebrará ese día su sesión constitutiva será la de Reglamento, a las 9,50 horas, y a ella le seguirán, en turnos separados entre sí por 20 minutos, la de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y de sus sociedades filiales; la de Seguimiento y Control de la financiación de los partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía; la de Asuntos Europeos y la de Desarrollo Estatutario.

A partir de las 11,20 horas quedarán constituidas, sucesivamente, las comisiones asociadas a las consejerías de Presidencia, Sanidad y Emergencias; de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local; de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo rural; de Educación; de Empleo, Empresa y Trabajo autónomo; de Servicios Sociales, Familias e Igualdad; de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio; de Universidad, Industria, Energía e Innovación; de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte; de Sostenibilidad y Medio Ambiente; de Fomento y Movilidad, y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, que será la última en constituirse ese día, a partir de las 15,20 horas.

Los grupos parlamentarios tuvieron hasta el pasado miércoles, 26 de agosto, de plazo para designar a "los miembros que les correspondan" en dichas comisiones.

Ya al día siguiente, el miércoles 2 de septiembre, está previsto que se reúnan las mesas de siete de las comisiones legislativas para fijar los órdenes del día de las sesiones que está previsto que celebren la semana siguiente, entre el martes 8 y el jueves 10 de septiembre.

En concreto, para el día 8 de septiembre hay programada una sesión de la comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y de sus sociedades filiales, mientras que el miércoles 9 celebrarán sesiones las comisiones de Sostenibilidad y Medio Ambiente, de Fomento y Movilidad, y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública.

Finalmente, el jueves día 10 hay programadas sesiones de las comisiones de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio; de Universidad, Industria, Energía e Innovación, y de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte.

De acuerdo a la programación de la actividad parlamentaria para los meses de septiembre a diciembre de este año que aprobó la Mesa de la Cámara el pasado mes de julio, el primer Pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones se celebrará entre los días 16 y 17 de septiembre.