El Parlamento andaluz impartirá para su personal un curso de formación para promover un "lenguaje claro"

Archivo - La Biblioteca del Parlamento andaluz recibe la visita de ciudadanos en una jornada de puertas abiertas. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha sacado a licitación un contrato para la impartición de un curso de formación denominado 'Lenguaje claro para una administración parlamentaria social, inclusiva y accesible para el personal del Parlamento de Andalucía'.

Se trata de un contrato menor para el que se pueden presentar ofertas hasta este próximo martes, 1 de septiembre, y cuyo presupuesto base asciende a 2.250 euros exento de IVA, según la información consultada por Europa Press en el portal de licitaciones de la Cámara andaluza.

El documento que detalla las "características técnicas y otras condiciones que deben regir el contrato" precisa que el plazo de duración de la actividad formativa "será de cuatro semanas", y ésta se realizará en modalidad de teleformación, "mediante la plataforma de la que dispone el Parlamento de Andalucía".

Para ello, el docente que se encargue de impartir el curso "será dado de alta en la plataforma de teleformación por el Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal del Parlamento de Andalucía", y "deberá elaborar el material didáctico, que se pondrá a disposición de los alumnos en la plataforma" referida.

El docente --según continúa explicando el mismo documento-- "llevará a cabo una tutoría proactiva, que supone la realización de una serie de actividades con el alumnado --tests, ejercicios, prácticas, foros, consultas, etc.--", de modo que "la comunicación será siempre proactiva, siendo la persona que desempeña la tutoría quien se irá poniendo en contacto con el alumnado para las distintas tareas, recordando los trabajos a realizar y manteniendo el ritmo en el grupo y/o en cada participante".

Al final de la actividad formativa, "se realizará una prueba de evaluación de los contenidos del curso", según detalla también dicho documento, que, no obstante, avisa de que "si el número de solicitudes recibidas fuese insuficiente para justificar la realización del curso, el Parlamento podrá optar por no impartirlo o, en su caso, suspenderlo y reprogramarlo para una fecha posterior". El número máximo de asistentes a la actividad formativa será de 40 personas.

Quienes vayan a impartir el curso, "tanto titulares como suplentes, habrán de contar al menos con 250 horas de actividad docente", y está previsto que esta actividad formativa se celebre durante el próximo año 2027, si bien "el calendario será establecido en función de las necesidades del Parlamento de Andalucía", apostilla el documento citado.

CONTENIDOS DEL CURSO

Los contenidos del curso que se quiere impartir se agrupan en torno a tres bloques, según se desprende del anexo incorporado a la misma documentación. Se trata, en concreto, de uno sobre 'Perspectiva social de la Administración', de otro sobre 'La comunicación y el lenguaje claro, inclusivo y accesible', y de un tercero titulado 'Herramientas y buenas prácticas. Soluciones compartidas'.

Entre los contenidos que se contemplan en esos bloques figuran "La brecha comunicativa y sus consecuencias en los servicios públicos", "Identificación colectiva de brechas de comunicación cotidianas", "Adaptación de textos normativos y administrativos", así como los conceptos de "lenguaje administrativo claro", de "lenguaje inclusivo para la igualdad de género" y para la "igualdad de trato", y de "comunicación accesible".

Otros asuntos que está previsto que se traten en estos cursos son las "principales problemáticas detectadas en las administraciones públicas en relación con el lenguaje claro" y la "detección de malas prácticas en lenguaje inclusivo para la igualdad de género y la igualdad de trato", así como la "diferenciación entre lenguaje claro y normas de lectura fácil", y "herramientas para producir y comunicar de forma clara, inclusiva, accesible y social".

"Pautas para el uso de modelos de lenguaje en la simplificación de borradores parlamentarios" y "líneas de acción futuras en el desarrollo de estrategias de comunicación clara, accesible, inclusiva y social" son otras de las cuestiones que está previsto que se traten en este curso.