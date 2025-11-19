El Parlamento andaluz impulsa la vía electrónica como la general y preferente para presentar enmiendas al Presupuesto

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento andaluz ha adoptado un acuerdo en virtud del cual la "modalidad general" de presentación de enmiendas parciales de los grupos al estado de ingresos y de gastos del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026 se haga "por medios electrónicos" y no en papel.

Así se recoge en un acuerdo, consultado por Europa Press, fechado el pasado 13 de noviembre que produce efectos desde este jueves 20, al día siguiente de su publicación, este miércoles, en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, y que aborda la "ordenación de la presentación y gestión por medios electrónicos de las enmiendas parciales" al Presupuesto de la Junta para el año que viene, que se tramita actualmente en la Cámara autonómica tras superar la semana pasada su debate de totalidad en el Pleno.

Según el calendario acordado para la tramitación parlamentaria de esta ley, los grupos disponen hasta las 14,00 horas del próximo lunes, 24 de noviembre, de plazo para presentar enmiendas parciales al proyecto de Presupuesto, para el que los cuatro grupos de la oposición --PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía-- registraron enmiendas de totalidad que el PP-A evitó la semana pasada con su mayoría absoluta en el Pleno que prosperasen.

El acuerdo de la Mesa del Parlamento que este jueves entra en vigor explica que, "desde hace casi una década", la Cámara andaluza "pone a disposición" de los grupos "una aplicación electrónica que facilita la redacción y la ordenación de las enmiendas parciales al proyecto de Ley del Presupuesto", si bien ésta "no permitía la presentación directa de las enmiendas a través del registro electrónico, de manera que los grupos parlamentarios, una vez introducidas" en la aplicación, "debían imprimirlas y presentarlas en papel en el Registro".

Los servicios de la Cámara y los grupos parlamentarios "han trabajado intensamente y de manera conjunta para llevar a cabo las adaptaciones necesarias en la aplicación de enmiendas con el fin de hacer posible su presentación telemática", según detalla el acuerdo de la Mesa, que explica al respecto que, "a través de una nueva herramienta de registro masivo, se ha logrado conectar la aplicación de enmiendas con el Registro electrónico del Parlamento", que, de este modo, "dispone hoy en día de las herramientas que permiten la presentación de enmiendas parciales" al proyecto de Ley del Presupuesto "por medios electrónicos".

En este contexto, el acuerdo que la Mesa adoptó la semana pasada "prevé la presentación por medios electrónicos como la modalidad general de presentación de enmiendas" al estado de ingresos y de gastos del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz para 2026, "de manera que la modalidad tradicional de presentación de enmiendas en papel queda condicionada a la concurrencia de causas excepcionales ajenas a la voluntad" de la Cámara "y de los grupos parlamentarios, que pudieran, de manera fortuita, impedir el uso efectivo de los medios electrónicos a tal fin".

En virtud de este acuerdo, "la presentación por medios electrónicos se establece también como la modalidad preferente de presentación de las enmiendas al articulado, si bien, acogiendo la opinión transmitida desde algunos grupos parlamentarios", el acuerdo "configura como alternativa para este particular tipo de enmiendas la presentación en papel en el Registro del Parlamento".

No obstante, "se recomienda la presentación de estas enmiendas también a través de la aplicación telemática" referida, lo que "contribuiría a maximizar las ventajas del nuevo sistema en términos de facilidad de gestión, de anticipación de la puesta de las enmiendas a disposición de los grupos parlamentarios y de sostenibilidad medioambiental".

NUMERACIÓN DE LAS ENMIENDAS

Desde la Mesa del Parlamento valoran además que, "con el nuevo sistema, serán las herramientas de presentación de enmiendas y de registro electrónico las encargadas de llevar a cabo la numeración de las enmiendas, lo que facilitará en gran manera el arduo trabajo de gestión que hasta ahora implicaba la numeración del ingente volumen de enmiendas que se presenta al proyecto de Ley del Presupuesto".

"Con el nuevo sistema de presentación electrónica de enmiendas al Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, el Parlamento de Andalucía se incorpora a la dinámica, cada vez más extendida en las Cámaras legislativas de otras comunidades autónomas, de encauzar por medios electrónicos la gestión de las iniciativas parlamentarias", se puede leer también en este acuerdo, en el que se destaca que se trata de "un primer paso, a la espera de que sea posible disponer próximamente de una herramienta que generalice la presentación mediante el Registro electrónico de todas las iniciativas parlamentarias, un proyecto este en el que continúan trabajando en colaboración los servicios de la Cámara y los grupos parlamentarios".

El acuerdo también precisa que "las enmiendas registradas mediante el uso de la herramienta electrónica de presentación" de las mismas "se considerarán presentadas en la fecha y hora en que la persona autorizada por el grupo parlamentario a tal fin proceda correctamente a su envío", y, "una vez enviadas (...), la persona autorizada por el grupo parlamentario recibirá un reporte en el que constará la fecha y hora de presentación de aquellas".