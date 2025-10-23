El Parlamento andaluz insta al Gobierno con votos del PP-A a presentar los Presupuestos 2026 o que convoque elecciones

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves, 23 de octubre, con los votos de la mayoría absoluta del PP-A, una proposición no de ley (PNL) del Grupo Popular con la que se insta al Gobierno central a presentar un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año 2026, de manera que ponga fin a la "política gravemente perjudicial para España de gobernar prorrogando anual y sucesivamente" las cuentas estatales, o a que, en caso contrario, "proceda a la disolución de las Cámaras y convoque elecciones generales".

Así se reclama en esta iniciativa que el PP-A ha defendido este jueves en el Pleno y que ha sido rechazada por el PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, mientras que Vox se ha abstenido ante dos de sus puntos y ha votado en contra del resto de la iniciativa.

De esta manera, y en virtud de esta PNL, el Parlamento andaluz ha acordado instar al Gobierno central a "poner fin a la política gravemente perjudicial para España de gobernar prorrogando anual y sucesivamente los Presupuestos Generales del Estado y a que presente en las Cortes Generales el proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para el año 2026, cumpliendo así el mandato constitucional, incluyendo en los mismos una adecuada, equitativa y suficiente financiación autonómica para la comunidad autónoma de Andalucía, mientras se aprueba el nuevo modelo, y, en caso contrario, proceda a la disolución de las cámaras y convoque elecciones generales".

Otra reclamación al Gobierno es que acabe "con las continuas y permanentes cesiones a los partidos independentistas que está llevando a cabo con el único fin de satisfacer sus estrategias secesionistas" y que el presidente español, Pedro Sánchez, se mantenga en "el poder", y con "consecuencias contrarias al interés general y a la Constitución española, a la organización territorial del Estado, a la cohesión territorial, a la equidistribución de recursos y de competencias entre las distintas administraciones y a la igualdad de todos los españoles".

Asimismo, con la iniciativa del PP-A que se ha aprobado en el Parlamento se pide al Gobierno central que lleve a cabo, "desde el consenso con las comunidades autónomas, acuerdos que supongan un verdadero y eficaz modelo de política migratoria, que sepa dar respuesta a los intereses del Estado español en cada momento y que cumpla con la normativa vigente y los acuerdos internacionales en esta materia, en especial los pactados en el seno de la Unión Europea".

Además, la iniciativa aboga por una política migratoria que atienda "nuestra capacidad de acogida y el control y protección de las fronteras", y por que el Ejecutivo nacional "cumpla con su obligación legal de solventar con suficiencia financiera y medios a todas las comunidades de manera justa y equidistributiva, ordenando así adecuadamente la migración", todo ello "sin perjuicio de las reformas legales necesarias".

El Parlamento ha acordado también con esta PNL reclamar al Gobierno central que renuncie "a seguir poniendo en marcha iniciativas que continúen deteriorando y menoscabando la calidad democrática" del país, y que adopte "medidas que supongan la vuelta al respeto escrupuloso a la división de poderes, en especial al poder judicial, para conseguir paliar y mitigar los niveles alcanzados de corrupción política ejecutiva y legislativa, generando así confianza y certidumbre entre la ciudadanía en las instituciones del Estado, alejando de la contienda política principios básicos para el correcto y buen funcionamiento del Estado de las autonomías como son la cooperación y la lealtad institucional".

DEFENSA DE LA INICIATIVA

En defensa de la iniciativa ha intervenido ante el Pleno el diputado del PP-A José Ramón Carmona, quien ha sostenido que Pedro Sánchez ha optado por "abandonar a su suerte la socialdemocracia para 'okupar' el espacio de extrema izquierda", así como ha advertido del "desafío al orden constitucional que supone intentar romper la igualdad entre españoles y la ruptura de la unidad de España".

El representante del PP-A ha criticado la "corrupción" supuestamente vinculada al PSOE, y ha defendido que España es un país "fuerte" que "resiste", pero al que "están tensionando hasta niveles insospechados", según ha advertido.

Ha considerado que los socialistas "no quieren convocar elecciones" generales porque saben que "las pierden", pero les ha preguntado si "no se dan cuenta de que, si no tienen Presupuestos" Generales nuevos en vigor, "quizá no merece la pena tener un Gobierno", porque los Presupuestos "son la razón de ser de un Gobierno", según ha sentenciado.

PSOE-A: UNA PNL "PARA TAPAR LA VERGÜENZA" DEL CRIBADO DE CÁNCER

En el turno de posicionamiento de los grupos ha intervenido, en representación del PSOE-A, su diputado Mario Jiménez, quien ha comenzado comentando que "vaya intervención" la del parlamentario José Ramón Carmona y "vaya iniciativa" la que ha defendido el Grupo Popular, de la que ha llamado la atención que tiene como "fecha de registro" el pasado 1 de septiembre, cuando "eso es otro mundo" ya, y "en términos políticos" es como si fuera "hace 1.000 años".

Además, ha sostenido que esta iniciativa del PP-A "solamente busca tapar la vergüenza nacional que está viviendo esta tierra, de ver cómo aquello que era la joya de la corona" en Andalucía --en referencia al sistema público de sanidad-- "se lo han llevado" los 'populares' "por delante en siete años" de gobierno en la Junta, según ha advertido antes de concluir que esta PNL "no conecta en absoluto con la realidad de esta tierra y de miles de andaluces" que se ven afectados por los fallos detectados en el funcionamiento del sistema de detección precoz del cáncer de mama.

El parlamentario de Vox Javier Cortés ha apuntado que la PNL del Grupo Popular plantea reclamar al Gobierno "una serie de acciones inaplazables que, en principio", a su partido le "parecía muy bien", pero ha sostenido que "el problema" viene en que, "cuando uno la lee, ve que el 90% la podría haber redactado el Grupo Socialista".

En esa línea, ha criticado el "bipartidismo" y la "alternancia" en el Gobierno de España de dos partidos --PP y PSOE-- que "comparten una misma forma de entender la política", pese a sus "diferencias aparentes", y que "priorizan el cálculo electoral frente al interés nacional y la sumisión de Bruselas frente a la soberanía nacional, provocando unas consecuencias devastadoras", según ha denunciado antes de concluir instando al PP-A a realizar "una oposición real, frontal, ante el Gobierno de la ruina, de la miseria, de la muerte y de la corrupción".

Finalmente, la diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez Corona ha considerado que se trata de una iniciativa para "hacer oposición al Gobierno redactada en Génova", por cuanto ha lamentado que "no hablamos de los problemas reales de Andalucía", y se ha preguntado si "no estamos viviendo un desgobierno estos días en la sanidad pública".

"Dónde están las mamografías originales de las mujeres", se ha preguntado sobre la crisis que vive la sanidad pública andaluza, y ha considerado que será una cuestión que tendrá que resolver "el Derecho Penal", y ha resumido la iniciativa como un "Madrid nos roba en versión Génova".