El Parlamento andaluz pide al Gobierno una ley por los derechos de las personas trans con el único rechazo de Vox

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley (PNL) defendida por Adelante Andalucía, apoyada por PSOE-A, PP-A y Ciudadanos (Cs), y rechazada por Vox, que insta a la Junta a demandar Gobierno central una ley estatal sobre la protección jurídica de las personas transexuales y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género.

Igualmente, la iniciativa aprobada plantea que la Junta rinda cuentas en el Parlamento andaluz del cumplimiento de esta resolución en el plazo máximo de tres meses desde su aprobación.

Asimismo, en virtud de esta iniciativa, el Parlamento insta al Consejo de Gobierno a que proceda a la aplicación efectiva e inmediata de la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía.

En defensa de la iniciativa, la diputada de Adelante Luz Marina Dorado ha subrayado que la referida ley andaluza fue pionera en España y Europa "por despatologizar la transexualidad y por introducir como eje transversal de la misma la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género", pero ha avisado de que, "a pesar de su aprobación hace ya casi seis años, no se ha llevado a cabo su aplicación efectiva, cuestión que es urgente revertir".

No obstante, ha apostillado que, al ser una ley enmarcada dentro de la comunidad autónoma, "tiene las limitaciones propias de las competencias autonómicas", lo que provoca "no poder asegurar los derechos de las personas trans de una forma real y efectivamente integral".

Así, ha defendido que se apruebe una ley a nivel estatal con carácter integral porque "las discriminaciones que debe afrontar una persona trans tienen que ver con cuestiones que exceden el marco regulatorio autonómico, pero que afectan a lo más elemental de sus vidas".

Entre ellos se ha referido a asuntos como la política laboral para poner fin a la tasa de desempleo superior al 85%; en materia sanitaria, pues la manera de acceder a los tratamientos hormonales y quirúrgicos difiere de unas comunidades a otras, siendo "en la mayoría de ellas un proceso en el que las personas trans son tratadas como enfermas mentales", o la violencia ejercida contra el colectivo trans en el entorno escolar por la ausencia de su visibilidad en el currículum educativo y que supone cada año centenares de casos de 'bullying' e incluso suicidios de adolescentes transexuales.

Por último, ha señalado que la ONU, a través de los principios de Yogyakarta relativos la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género, insta a los estados a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier índole necesarias para respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a determinar su la identidad de género y a vivir su orientación sexual con respeto.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

En el turno de intervenciones de los grupos, la diputada del PSOE-A Noemí Cruz ha subrayado que, en torno a un "tema tan sensible" como éste, su grupo va a "dedicar todo su esfuerzo a luchar contra la injusticia, a combatir la discriminación y a generar contextos normativos garantes de igualdad", al tiempo que ha defendido que los gobiernos socialistas han sido "pioneros siempre" en estas cuestiones.

También ha criticado que, actualmente, en Andalucía hay "dos leyes paralizadas", como son la citada Ley 2/2014, de 8 de julio, y la 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas Lgtbi y sus familiares en Andalucía, y al hilo ha sostenido que "como mejor se garantizan los derechos es garantizando que se cumplen las leyes", y ha pedido "respeto por la historia y el compromiso del PSOE" en estas materias.

La parlamentaria del PP-A Beatriz Jurado ha valorado que esta iniciativa de Adelante aborda "una cuestión que afecta a muchísimos andaluces", y en la que la "trayectoria" de su partido "no puede ponerse en duda", así como ha aseverado que "no podemos bajar la guardia en la salvaguarda de los derechos de las personas trans", pero también ha llamado la atención acerca de que esta PNL pretende que el Parlamento andaluz haga "algo que está en la responsabilidad" del Gobierno del que Unidas Podemos forma parte, y con lo que sus "propios socios" del PSOE "no están de acuerdo".

"No se rían de los andaluces, ni de las personas trans", porque "a día de hoy todavía no han puesto encima de la mesa" desde el Gobierno central "ninguna iniciativa", según ha espetado la parlamentaria 'popular' a los diputados de Adelante.

En representación de Ciudadanos (Cs), la parlamentaria Mar Hormigo ha subrayado que su partido "siempre estará a favor de cualquier causa que defienda la libertad y la igualdad", y de aquellas iniciativas que "promuevan estos valores", así como ha defendido el "compromiso firme" y "claro" del partido naranja "con las personas Lgtbi y trans", en cuyas libertades "todavía se puede avanzar más", según ha comentado, y en ese sentido ha enumerado iniciativas que su formación y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación han impulsado.

Finalmente, el diputado de Vox Manuel Gavira ha sostenido que la iniciativa defendida por Adelante "es una mentira" con la que la confluencia "quiere faltarle al respeto al Parlamento" andaluz, a sus diputados, al conjunto de los andaluces y "al colectivo al que quieren proteger" con esta PNL, con el que los parlamentarios de la confluencia "son deshonestos", según ha aseverado, porque Podemos e IU "ya son el Gobierno de este país", y, por eso, para cumplir su reivindicación lo que deberían de entrada es "coger el teléfono y hablar con el Ministerio de Igualdad".