El Parlamento andaluz pide a iniciativa de Cs un Plan de Voluntariado en institutos

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación y Deporte del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles una proposición no de ley (PNL) de Ciudadanos (Cs) en la que se insta a la Junta a realizar un Plan de Voluntariado en los institutos sostenidos con fondos públicos de Andalucía que lo promueva desarrollando lo establecido en la Ley Andaluza del Voluntariado.

Así lo ha dado a conocer Cs en una nota en la que su parlamentaria Mar Hormigo ha remarcado que, "hace cuatro meses, se aprobó el dictamen del Grupo de Trabajo para un Pacto Social por la Educación", que "recogió la necesidad de inculcar los valores del voluntariado en los alumnos, y esta PNL no es más que el resultado de esa demanda que nos hacían los colectivos", ha explicado.

La diputada de la formación naranja ha valorado el trabajo realizado por las consejerías de Educación y de Salud de la Junta de Andalucía durante la pandemia, y al mismo tiempo ha afirmado que ese trabajo se ha visto potenciado gracias a la voluntad y la labor de toda la comunidad educativa.

"Este curso 2020-2021 no hubiera tenido el éxito que ha tenido de no haber sido por el trabajo voluntario e incansable de los profesores, los equipos directivos y también de los alumnos en las aulas. Esa labor de vigilancia extra. Esa atención especial para mantener las clases libres de virus, etcétera", ha manifestado la diputada de Cs, que ha agregado que "eso no viene en el papel", sino que "nace de una voluntad personal".

Mar Hormigo ha resaltado que la citada iniciativa de Cs "persigue hacer del voluntariado, no una opción, sino una cultura social que favorezca el desarrollo de los alumnos en su camino hacia una ciudadanía plena", y ha añadido que, "si logramos incluir el voluntariado como materia transversal y conducimos a los jóvenes andaluces a acciones de este tipo, les estaremos mostrando una vocación y un compromiso con el entorno".

Para finalizar, Hormigo ha defendido que ha sido Ciudadanos en la Consejería de Educación quien ha sentado las bases de un nuevo currículo para los alumnos de Secundaria y Bachillerato, de manera que se potencie el voluntariado en un futuro próximo.

"Desde Ciudadanos creemos que es parte del recorrido que deberíamos andar todos, jóvenes y adultos, para ponernos en la piel del otro y empezar a construir empatía. En momentos como este, con tantas dificultades y tantos dramas personales, fomentar el voluntariado no es un lastre, sino un impulso", ha concluido la parlamentaria andaluza.