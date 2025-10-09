El Parlamento andaluz pospone al próximo Pleno la interpelación y las preguntas dirigidas a la ya exconsejera de Salud

Archivo - La consejera andaluza de Salud y Consumo, Rocío Hernández, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El orden del día de la sesión que el Pleno del Parlamento andaluz celebra este jueves, 9 de octubre, se ha visto alterado como consecuencia de la dimisión de Rocío Hernández como consejera de Salud y Consumo, que se conoció a última hora de la tarde de este pasado miércoles, de forma que la interpelación y las preguntas dirigidas a ella que estaba previsto que se sustanciaran en la sesión de control al Gobierno andaluz se han pospuesto para el próximo Pleno.

Así lo ha anunciado el presidente de la Cámara autonómica, Jesús Aguirre, al inicio de la sesión plenaria de este jueves, que ha comenzado alrededor de las 9,30 horas de la mañana.

En concreto, el presidente del Parlamento ha informado de que el aplazamiento de la interpelación --relativa a salud mental y registrada por el Grupo Socialista-- y de las preguntas dirigidas a la ya exconsejera de Salud --que sumaban ocho en total-- deriva de un escrito presentado por el Consejo de Gobierno este mismo jueves por la mañana.

Jesús Aguirre ha confirmado que "el debate de la interpelación y las preguntas dirigidas a la consejera de Salud y Consumo incluidas en el orden del día para la presente sesión" quedan aplazados "para la siguiente sesión conforme a lo previsto en el artículo 155.6 y 161.5 del Reglamento de la Cámara".

El presidente ha explicado que dicho escrito del Gobierno andaluz "ha sido conocido por la Mesa" del Parlamento "previamente al inicio de esta jornada", y ha precisado que una de las preguntas dirigida a la consejera y prevista para la sesión de este jueves "no se sustanciará debido a que fue retirada previamente por los diputados" que la habían formulado. Se trata, en concreto, de una relativa a salud mental registrada por diputados del PP-A.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba este pasado miércoles, 8 de octubre, un número extraordinario con el decreto del presidente, Juanma Moreno, dando cuenta del "cese, a petición propia", de Rocío Hernández Soto como consejera de Salud y Consumo, una renuncia que se enmarca en la crisis derivada de los fallos detectados en la aplicación del programa de detección precoz del cáncer de mama de la sanidad andaluza, según explicó el jefe del Ejecutivo andaluz en una comparecencia a última hora de la tarde.

Provisionalmente, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, "se encargará del despacho ordinario de los asuntos y la gestión que competan a la Consejería de Salud y Consumo", según precisa también dicho decreto del presidente de la Junta, que entró en vigor este mismo miércoles, 8 de octubre, tras su publicación en el BOJA.