El Parlamento andaluz prevé aprobar esta semana las leyes de Gestión Ambiental y de Montes

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 12 de febrero de 2026. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía celebrará en su sesión de esta semana --que se celebrará entre el miércoles 25 y el jueves 26 de febrero-- los debates finales de los proyectos de ley de Gestión Ambiental de Andalucía y de Montes de Andalucía, que previsiblemente saldrán aprobados habida cuenta de la mayoría absoluta con la que cuenta el PP-A en esta legislatura.

Así se desprende del orden del día de la sesión plenaria que recibió el pasado miércoles el visto bueno de la Junta de Portavoces, y que comenzará el miércoles 25 a las 16,00 horas con los citados debates legislativos.

A continuación, se sustanciarán tres comparecencias del Consejo de Gobierno, comenzando por una del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, a petición propia, para informar sobre las actuaciones en materia de seguridad y emergencias durante el último 'tren de borrascas' sufrido en Andalucía.

De igual modo, Antonio Sanz comparecerá después, a petición del Grupo Socialista, para informar sobre el "blindaje, fortalecimiento y garantía de los servicios públicos esenciales en Andalucía en el área de competencias de la Consejería" que dirige.

La tercera comparecencia del Consejo de Gobierno, a petición en esta ocasión del Grupo Popular, será para informar sobre obras de interés público para la prevención de inundaciones y aumento de capacidad de almacenamiento de agua impulsadas por la Junta de Andalucía.

Tras estas comparecencias, el Pleno se reanudará el jueves, 26 de febrero, a las 9,00 horas con el debate de una moción relativa a política general en materia de financiación autonómica y deuda, presentada por el Grupo Socialista, y una interpelación relativa a sector primario del grupo parlamentario Vox.

PREGUNTAS A JUANMA MORENO

Tras estos dos puntos comenzarán las preguntas orales, entre las que se incluyen las dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que, como es habitual, comenzarán a partir de las 12,00 horas.

En esta ocasión, Moreno escuchará al portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, cuestionarle por el bienestar emocional en los jóvenes, a lo que seguirá una pregunta sobre el autogobierno de Andalucía de la portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto.

El portavoz del Grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, preguntará al presidente andaluz sobre el futuro de Andalucía, mientras que su homóloga en el Grupo Socialista, María Márquez, demandará de Moreno información sobre la reconstrucción de Andalucía tras las borrascas. Cierra este bloque dirigido al presidente andaluz la pregunta del portavoz de su grupo, Toni Martín (PP-A), sobre gestión de servicios públicos.

Finalizadas las preguntas, el Pleno debatirá la solicitud de creación de un Grupo de Trabajo relativo a reconstrucción de Andalucía planteado por el PSOE-A, y de tres proposiciones no de ley (PNL), comenzando por una de Vox relativa a defensa de la libertad de expresión frente a los "ataques" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Las dos restantes PNL son del Grupo Popular, una sobre soluciones a la regresión en las playas andaluzas afectadas por las borrascas, y otra relativa a actuaciones urgentes para paliar los efectos de las inundaciones en Andalucía y su déficit de infraestructuras.