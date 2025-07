El Parlamento andaluz rechaza con votos de PP-A y Vox urgir a la Junta a restablecer procedimientos de control previo

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos de PP-A y Vox, una proposición no de ley (PNL) del PSOE-A que pretendía instar a la Junta a "restablecer con carácter inmediato los procedimientos de control previo de legalidad en los gastos, entes instrumentales, agencias públicas y empresas públicas que se hayan detectado riesgos".

Así se recogía en esta iniciativa socialista relativa a "recuperación y refuerzo de los sistemas de intervención y control financiero permanente en el sector público andaluz" que ha contado con los apoyos de Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

En virtud de esta PNL, el PSOE-A quería instar a la Junta desde el Parlamento a "dotar de forma urgente a las Intervenciones Delegadas de los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para ejercer un control efectivo, continuo y riguroso sobre la actividad económico-financiera de los órganos y entidades sujetas a control", así como a "restituir los controles previos eliminados o debilitados, en particular en materia de contratación pública, concesión de subvenciones, gastos plurianuales y operaciones financieras".

También, a "implantar auditorías internas estratégicas periódicas dirigidas a identificar zonas de riesgo, prevenir irregularidades y reforzar la cultura de cumplimiento normativo, con especial vigilancia sobre los entes con mayor volumen de contratación o financiación pública", así como a asegurar que "todos los entes, agencias y organismos dependientes" de la Junta "remitan la información económico-financiera exigida por la Ley General Presupuestaria de Andalucía en los plazos legalmente establecidos".

Finalmente, la iniciativa abogaba, en relación al Servicio Andaluz de Salud (SAS), por "restablecer con carácter inmediato la fiscalización previa de legalidad en los contratos tramitados por el procedimiento de emergencia, así como en aquellos de elevado importe o adjudicación directa", y a realizar "una auditoría específica sobre los contratos formalizados entre los ejercicios 2020 y 2024 sin revisión previa, con publicación íntegra de sus resultados".

POR MAYOR "TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN Y CONTROL EN EL GASTO PÚBLICO"

En defensa de la iniciativa ha intervenido el diputado del PSOE-A Josele Aguilar, quien ha sostenido que con esta iniciativa se quería reivindicar la "transparencia en la gestión" y el "control en el gasto público", en un contexto de "acusaciones de desvío en la gestión del gasto público" por parte del Gobierno de Juanma Moreno que "están siendo investigadas por distintos tribunales en Andalucía".

Ha explicado además que la primera razón por la que el PSOE-A había presentado esta PNL era "la supresión o limitación radical del control previo de los gastos que impulsó el Gobierno" de Moreno "sustituyendo este control previo por parte de la Intervención por el control financiero permanente", lo que, según ha abundado, quiere decir que al presidente de la Junta "no le gusta que le controlen antes" de gastar "en qué" va a hacerlo, sino que "pueda gastar libremente y, en todo caso, después, le controlen si ha gastado o no bien, cuando, seguramente, ya el daño, si es que se ha producido, es irreversible".

Tras señalar que el Gobierno de Moreno había dado "un poquito de marcha atrás" y había decidido "volver al control previo por parte de la Intervención" en algunas materias, ha advertido de que lo había hecho "de manera muy limitada" y no en "la zona cero de la corrupción sanitaria" de la Junta, el SAS", donde "han seguido con el control financiero permanente", según ha reprochado al Gobierno del PP-A.

El diputado socialista ha explicado además que su grupo había presentado esta iniciativa por otras razones como "el déficit de medios que tienen las intervenciones delegadas, tanto personales como técnicos y materiales"; el "incumplimiento en la rendición de cuentas" por parte de "numerosos entes y organismos de la Junta de Andalucía"; las "advertencias reiteradas de órganos de control externo, como la Cámara de Cuentas", sobre "riesgo de opacidad con el sistema de control" establecido y "falta evidente de fiscalización", y por el "uso recurrente de contratos menores" por parte de la Junta, que se conceden "a dedo".

"Ante este panorama", ha continuado Josele Aguilar, el PSOE-A había presentado esta PNL con propuestas "en la línea de aumentar el control y la transparencia en la gestión", por lo que, según ha concluido, quienes compartieran ese objetivo debían "apoyar" esta iniciativa, mientras que quien votase en contra de la misma debería "explicar por qué y, sobre todo, qué trata de esconder" oponiéndose a ese "mayor control y transparencia".

PP-A REPROCHA "FALTA DE RIGOR" AL PSOE-A

En el turno de intervenciones de los grupos, el parlamentario del PP-A Pablo Venzal ha comenzado apuntando que la intervención del portavoz socialista parecía basarse en "buenas intenciones", pero "nada más lejos de la realidad", de forma que su intervención --que el diputado 'popular' ha dicho que creía que le habían "preparado" a Josele Aguilar-- estaba "hecha desde el desconocimiento de la realidad, la falta de rigor, el rencor y, probablemente", con el fin de "mantener un relato vivo" en el que los socialistas "intentan hacer que todo el mundo se parezca al Gobierno central en lo que corresponde al control de la legalidad".

Dicho esto, ha defendido que el Ejecutivo de Juanma Moreno ha propiciado que la Junta cuente con un mayor número de interventores, que además "no dependen de los centros directivos, sino de la Intervención General", lo que supone una "mejora", según ha agregado, y ha sostenido que el Gobierno del PP-A también ha rendido cuentas con transparencia y ha realizado "auditorías instrumentales operativas de todas las empresas públicas", por lo que ha emplazado a los socialistas a no dar "lecciones de nada" a un Ejecutivo que "hace sus deberes", según ha sentenciado.

Por su parte, la diputada de Vox Cristina Jiménez ha partido de la base de que el PSOE "tiene un precio", que es "la ostentación del poder", por lo que los socialistas "no persiguen el interés general o el bien común, sino el interés del partido como herramienta para su propio beneficio personal", y "en ese espíritu corrompido no cabe ni el honor ni la legitimidad para pedir a otros lo que no son capaces de dar u ofrecer", según ha abundado la parlamentaria.

En esa línea, la representante de Vox ha subrayado que los socialistas tienen "sobresaliente 'cum laude'" en materia de corrupción, que "practicaron durante décadas de forma continuada y generalizada" en Andalucía cuando gobernaban en la Junta, según ha censurado antes de concluir que los socialistas han demostrado que "su objetivo es controlar las instituciones para tapar la corrupción", y de aconsejar a los representantes del PP-A que "no empleen las mismas artimañas".

Por último, la portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha situado la forma de proceder del Gobierno andaluz en contratación en la instrucción que rubricó el entonces consejero Juan Bravo en abril de 2021 instando a dejar de contratar de emergencia conforme a la excepción a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), para lamentar "los oídos sordos" en la Consejería de Salud.

Y a partir de ahí ha sumado las diligencias previas abiertas en dos juzgados de Cádiz y Sevilla, "se entró en la Intervención General, se sacó a los interventores que firmaron informes críticos, se puso como jefe de la Intervención al director de IDEA con 116 millones sin justificar", la Cámara de Cuentas y la paralización de un informe sobre contratación, al nuevo responsable de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, para concluir que el Gobierno andaluz "está trabajando suelto de manos", y ha alentado a que "habrá que percutir" desde un punto de vista del control parlamentario.