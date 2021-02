El Parlamento andaluz retoma los plenos esta semana y debatirá la reforma de su Reglamento centrada en el transfuguismo

La propuesta cuenta con el apoyo de todos los grupos salvo Vox y el rechazo de los diputados no adscritos expulsados de Adelante

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz debatirá esta semana, en la que será su primera sesión del nuevo periodo de sesiones que se abre este mes de febrero, la toma en consideración de la proposición de Reforma del Reglamento de la Cámara presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Ciudadanos (Cs) y Adelante Andalucía para adaptarlo al 'Pacto por la estabilidad institucional, acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las instituciones democráticas' aprobado a nivel nacional entre una mayoría de partidos políticos el pasado mes de noviembre.

La propuesta inicial de orden del día del Pleno, que se celebrará los días 10 y 11 de febrero, no contemplaba dicho debate sobre la reforma del Reglamento, si bien los grupos parlamentarios, con la excepción de Vox, que se abstuvo, aceptaron en la reunión de la Junta de Portavoces celebrada el pasado miércoles una modificación en la misma para su inclusión a propuesta de la portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, quien defendió que no se debía "demorar más una modificación que tiene un tan amplio consenso de los grupos detrás".

Se trata de una reforma del Reglamento que cuenta con la oposición de los nueve diputados que el pasado mes de noviembre fueron expulsados del grupo de Adelante Andalucía --incluida quien lo presidía, Teresa Rodríguez-- tras una iniciativa canalizada a través de la portavoz de dicha confluencia, Inmaculada Nieto, argumentando que dichos parlamentarios se habían convertido en tránsfugas tras abandonar Podemos, el partido al que representaban cuando concurrieron a las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018 en las que lograron los escaños que actualmente mantienen, ahora como diputados no adscritos.

Precisamente ocho de esos parlamentarios --María Vanessa García Casaucau, José Ignacio García, Nacho Molina, María Gracia González, Ana

Villaverde, Ángela Aguilera, Diego Crespo y Luz Marina Dorado-- elevaron el pasado miércoles a la Mesa del Parlamento un recurso de reconsideración contra la decisión de dicho órgano de gobierno de la Cámara, adoptada en su sesión del pasado 27 de enero, de calificar de forma favorable y admitir a trámite dicha propuesta de reforma del Reglamento.

En su recurso de reconsideración, consultado por Europa Press, los diputados no adscritos piden que no se admita a trámite una propuesta de reforma del Reglamento que entienden que entraña en alguno de sus artículos "una reforma constitucional encubierta" y da "carta de naturaleza a la posibilidad de que una organización privada como es un partido político, si considera a un diputado o diputada no sumiso a la corriente política dominante, con un simple escrito altere el 'ius in officium' de los electos no dóciles", así como que "atenta contra la naturaleza misma de los grupos parlamentarios, que se basa en la unión de voluntades para constituir libremente una organización de electos".

COMPARECENCIAS DE LOS CONSEJEROS AGUIRRE Y VELASCO

Por lo demás, al margen de esa cuestión, el Pleno del Parlamento comenzará el miércoles día 10 a las 15,30 horas con el informe de la Diputación Permanente sobre los asuntos tratados y las decisiones adoptadas durante el periodo comprendido entre los días 1 y 31 de enero de 2021.

A continuación se llevará a cabo la designación de consejeros de la Cámara de Cuentas de Andalucía para, acto seguido, debatir las convalidaciones o derogaciones de dos decretos leyes.

Se trata, en concreto, del decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería y agencias de viajes y se modifican varios decretos-leyes dictados como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (Covid-19); y el 2/2021, de 2 de febrero, por el que se modifican, con carácter urgente, la normativa de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía y otras disposiciones normativas, y se regulan los estudios con finalidad de diagnóstico precoz o de detección de casos de infección activa (cribados) dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tras el debate de la citada proposición de reforma del Reglamento del Parlamento, el orden del día del Pleno incluye una comparecencia del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, para informar sobre la evolución de la pandemia y de la vacunación de la Covid-19 en Andalucía, y otra del titular de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, para informar sobre la situación actual del curso universitario 2020-2021 y directrices para las pruebas de evaluaciones ante la situación crítica de contagios por Covid en Andalucía.

PREGUNTAS A MORENO

El jueves se reanudará el Pleno a las 9,00 horas con una moción relativa a política en materia de Administración local, del grupo Adelante Andalucía, y otra del grupo Vox relativa a comunicación social.

Acto seguido se debatirá la interpelación del Grupo Socialista relativa a política general en materia de salud pública y asistencia sanitaria, en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.

El siguiente punto del orden del día será el de las preguntas orales al Consejo de Gobierno, entre las que se incluyen las dirigidas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se sustanciarán como es habitual a partir de las 12,00 horas.

En esta ocasión, la presidenta del Grupo Socialista, Susana Díaz, preguntará a Moreno sobre decisiones del Ejecutivo andaluz ante la tercera ola de la pandemia y para reactivar Andalucía, mientras que el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, centrará su cuestión en dificultades en la vacunación, y la portavoz de Adelante en la Cámara, Inmaculada Nieto, se interesará por el funcionamiento de los servicios públicos en Andalucía.

Por su parte, los grupos que sustentan al Gobierno andaluz preguntarán a Moreno por políticas de apoyo a los sectores productivos andaluces --tema de la cuestión del portavoz del PP-A, José Antonio Nieto--, y por perspectivas económicas y sanitarias, en el caso de la cuestión que formulará el portavoz de Cs, Sergio Romero.

El Pleno se cerrará con cuatro proposiciones no de ley (PNL), entre las que figuran una de Cs relativa a reducir el enorme impacto de la subida de los costes de electricidad en las familias y consumidores particulares, en plena ola de frío y durante la crisis sanitaria de Covid-19, y otra del Grupo Popular de rechazo al Real Decreto de Transición de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) para los años 2021 y 2022.

También se debatirá una conjunta de los grupos Socialista y Adelante Andalucía relativa a apoyo urgente al sector aeroespacial andaluz, a sus empresas y trabajadores en general, y en especial a los trabajadores de Aernnova, y una del Grupo Socialista relativa a la adopción de medidas extraordinarias y urgentes anti-covid en los centros educativos andaluces.