El Parlamento andaluz subvencionará un cribado de cáncer de cérvix en Congo y una compra de medicamentos para saharauis

Archivo - Distribución de agua en los campamentos de personas refugiadas saharauis en el desierto de Tinduf (Argelia). (Foto de archivo). - UPNA - Archivo

SEVILLA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz ha acordado los proyectos de solidaridad y cooperación internacional para el desarrollo a los que va a destinar el presupuesto de 493.487 euros de la convocatoria de subvenciones de este año 2025 destinadas a este fin, y entre los que figuran un proyecto integral de cribado y prevención del cáncer de cérvix en mujeres de Kinshasa, en la República Democrática del Congo, y otro de adquisición de medicamentos para farmacia central en los campamentos de refugiados saharauis.

La relación de los 13 proyectos que se van a beneficiar de estas subvenciones del Parlamento figura en un acuerdo de la Mesa de la Cámara del pasado 26 de noviembre que se publicó el viernes 5 de este mes de diciembre en el boletín oficial de la institución, consultado por Europa Press.

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de 21 de mayo de 2025 se aprobaron las bases por las que se regula la concesión de estas subvenciones a proyectos de solidaridad y cooperación internacional para el desarrollo, en el marco de la convocatoria vinculada al año 2025, dotada con un montante total de 493.487 euros, de los que 348.700 euros proceden del presupuesto del Parlamento, 55.620 euros se aportan desde la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, y los restantes 89.167 euros del presupuesto de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Entre los proyectos beneficiarios de estas subvenciones en la convocatoria de este año destaca el de la Asociación para la Cooperación con Minusválidos Necesitados del Mundo (Conemund), que recibirá la subvención de mayor cuantía entre las concedidas; en concreto, de 71.778,32 euros para un proyecto de "reducción de la mortalidad materno-infantil, mediante la incorporación del enfoque de resiliencia climática en la Comuna VI de Bamako", en Malí.

Una cuantía similar, ligeramente inferior --en concreto, de 71.738,14 euros--, recibirá la Asociación Harambee para el referido proyecto integral de cribado y prevención del cáncer de cérvix en mujeres de Kinshasa, en la República Democrática del Congo, mientras que el Instituto de Estudios Sociales del Mediterráneo, África y Latinoamérica (Iesmala) se beneficiará de una subvención de 69.100 euros para la 'Fase 1' del proyecto de 'Desarrollo agroecológico con enfoque feminista y transcultural en Tattaguine' (Dafft), de acceso sostenible al agua para la autonomía de las explotaciones familiares agrícolas, en Senegal.

Otro proyecto que recibirá una subvención del Parlamento en el marco de esta convocatoria es el de la ONG Admundi, Ayuda al Desarrollo Infantil, que se beneficiará de una ayuda de 59.843 euros para un proyecto de 'Disminución de los riesgos de exclusión y marginalidad de la población más vulnerable de Machakos que presenta algún tipo de discapacidad y se apoya en los servicios que presta el hogar Mercy Servant of the Poor de Kenia'.

PROYECTOS EN BOLIVIA O SENEGAL

También, el de la Fundación Albihar, de 'Prevención de las infecciones nosocomiales en mujeres y niños mediante la mejora del tratamiento de la ropa hospitalaria en el Centro Hospitalario Dominicano San Martín de Porres', que recibirá una subvención de 44.799,43 euros, y el de la Fundación Social Universal, a la que se asigna una ayuda de 38.694,50 euros para un proyecto de 'Mujeres, infancia y grupos vulnerables indígenas empoderados para el control y gestión de factores que determinan su salud y mejoran su bienestar en comunidades chiquitanas del municipio de Carmen Rivero', en Santa Cruz, Bolivia.

De igual modo, el Parlamento ha concedido una subvención de 34.662,86 euros a la ONG Sendera para el proyecto 'Contribuir a hacer efectivo el derecho humano al agua a la población rural de la comunidad de Buena Vista, del municipio de Independencia, Cochabamba', en Bolivia; otra de 30.060 euros para la Federación de Migrantes de la UE en Andalucía (Forum), para la iniciativa de 'Escuela de bienestar emocional para madres adolescentes', y otra más, de 30.000 euros, para la Fundación Internacional Aproni, que impulsa el proyecto de construcción de un centro social y profesional a beneficio de la asociación de personas con discapacidad del valle de Notto Diobass, en Senegal.

La relación de subvenciones concedidas incluye también una de 15.347,50 euros para un proyecto de la Asociación Museke, de 'Formación profesional para jóvenes en situación de desigualdad: Oportunidades para un futuro digno', y otra de 14.113,25 euros para la iniciativa de la Asociación de Amigos del Sáhara Libre de la provincia de Jaén por el retorno al Sáhara Occidental, de "adquisición de medicamentos para farmacia central en los campamentos de refugiados saharauis" ubicados en Argelia.

Finalmente, el Parlamento ha acordado subvencionar con 13.350 euros el proyecto 'Cuidando el futuro: empoderamiento de jóvenes a través de la formación' de la asociación Siloé Jerez.

Contra este acuerdo de la Mesa del Parlamento de concesión de subvenciones cabe interponer recurso de reposición ante el mismo órgano de gobierno de la Cámara, "con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía" (BOJA), o "recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación" en el BOJA.