El Parlamento andaluz suspende el Pleno extraordinario del jueves ante el luto por el accidente de Adamuz (Córdoba)

Minuto de silencio ante el Parlamento de Andalucía por el accidente de tren en Adamuz (Córdoba). - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha decidido suspender la celebración del Pleno extraordinario convocado para este próximo jueves, día 22 de enero, para sustanciar los debates de totalidad de cuatro proyectos de ley tras el decreto por el que desde el Gobierno de España se han declarado tres días luto oficial en el país a partir de la medianoche de este martes, 20 de enero, por el accidente ferroviario registrado este pasado domingo en el término cordobés de Adamuz, en el que han fallecido al menos 39 personas y que ha dejado decenas de personas heridas.

Según han informado desde el Parlamento en un comunicado, ante esta suspensión del Pleno extraordinario, la Diputación Permanente "se reunirá a fin de reorganizar la actividad programada".

Además, las banderas de la sede del Parlamento de Andalucía ondean a media asta desde este lunes por la mañana, en el marco del luto oficial declarado a nivel nacional para los días 20, 21 y 22 de enero, en el marco de un Real Decreto que se ha publicado ya en un número extraordinario del Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, y tal y como había adelantado desde Adamuz el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia este mismo lunes en dicho municipio, se declara luto oficial desde las 0,00 horas del día 20 hasta las 24 horas del día 22 de enero de 2026, según el Real Decreto 37/2026 publicado en el BOE extraordinario y que ha consultado Europa Press.

Durante estos tres días de luto oficial tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad se ha decretado que la Bandera Nacional ondee a media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada, en señal de duelo por las al menos 39 víctimas mortales.

El luto oficial se lleva a cabo, a propuesta del presidente del Gobierno, como testimonio del dolor por los fallecidos en el accidente ferroviario acaecido en Adamuz, donde este lunes el propio Pedro Sánchez ha destacado que el Estado ha actuado "unido" y "con lealtad".

PLENO EXTRAORDINARIO

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz --órgano que vela por la actividad parlamentaria en periodos inhábiles, como es el mes de enero-- acordó la semana pasada la convocatoria de un Pleno extraordinario para este jueves con los votos a favor del PP-A, que cuenta con mayoría absoluta, para celebrar los debates de totalidad de los proyectos de ley de creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía, y del Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía, así como de los proyectos de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía, y del Turismo Sostenible de Andalucía.

Se trata de proyectos de ley que se tramitan actualmente en el Parlamento por el procedimiento de urgencia, en un contexto marcado por el final de la XII legislatura en Andalucía, que celebrará este año 2026 elecciones autonómicas, cuatro años después de las que se sustanciaron en junio de 2022.

La sede del Parlamento ha acogido este lunes a mediodía un minuto de silencio en su fachada en señal de duelo por el siniestro de Adamuz, mientras que el presidente de la Cámara andaluza, Jesús Aguirre, ha publicado un mensaje en su cuenta en la red social 'X' en la que se ha declarado "consternado por el terrible accidente ferroviario" y ha trasladado su "más sentido pésame a las familias y amigos de las víctimas", así como su "deseo de una pronta recuperación de los heridos".