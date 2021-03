El Parlamento aprueba una iniciativa para reconocer el papel de la mujer durante la pandemia

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz ha aprobado una iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos en la Comisión de Igualdad, pese al voto en contra de Vox, para que se reconozca el papel de la mujer durante la pandemia, e instar al Gobierno de España a que "se visibilice su protagonismo en la lucha contra el Covid-19".

"Durante la pandemia las concesiones y el máximo compromiso tenían cara de mujer", ha manifestado la portavoz de la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Teresa Pardo, quien ha afirmado que se debe "reconocer el compromiso y sacrificio de las mujeres, porque se ha demostrado que siguen asumiendo el mayor peso de las responsabilidades familiares".

Asimismo, la secretaria del Grupo Ciudadanos ha subrayado que "el principal reto es la conciliación familiar y la igualdad real entre hombres y mujeres", y ha señalado que ello "es alcanzable solo mediante políticas transversales".

En esta línea, la diputada de Cs ha recordado las políticas llevadas a cabo por la Consejería de Igualdad. "En Andalucía se han llevado a cabo numerosas políticas en favor de la igualdad y la conciliación, el IAM cuenta con el presupuesto más alto de toda su historia, en materia de violencia de género se ha dado cinco veces más de lo que dio Susana Díaz", ha valorado Pardo.

Además, ha advertido que "no se va a dejar sin ejecutar el 75% como hizo el partido socialista, y sí va a ir destinado a víctimas de violencia de género".

Pardo ha destacado que "el feminismo se demuestra con hechos, no con eslóganes". "Ayudemos a compaginar las labores familiares con las laborales, mediante políticas de conciliación, empleo e igualdad, no con tuit, muñecas o el color rosa, eso no soluciona nada", ha asegurado la parlamentaria andaluza, al mismo tiempo que ha criticado "el feminismo sectario de la izquierda".

"No necesito que me homologuen el feminismo, no vengan a darme lecciones de feminismo, cuando hacen escrache a una mujer y hay silencio o, cuando, presuntamente, utilizan a una asesora, para cuidar de sus hijos, pagada con dinero público", ha criticado.

INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA

Por último, la parlamentaria andaluza ha afirmado que esta iniciativa viene a instar al Gobierno de España a que "impulse el fortalecimiento de la agenda europea por la igualdad y refuerce los recursos para implementar políticas, que reconozca como servicios esenciales todas las actividades relacionadas con los cuidados a mayores y dependientes", que son, principalmente, desempañadas por mujeres, así como, que "garantice el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral de trabajadores autónomos y asalariados, tanto en el sector privado como en el público".