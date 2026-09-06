El Parlamento arranca esta semana su actividad con comparecencias de consejeros para exponer sus líneas de actuación

Archivo - Sesión del Pleno del Parlamento andaluz presidida por Ana Mestre. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz arrancará esta semana su actividad, tras el parón por las vacaciones estivales, con las comparecencias de los consejeros del nuevo Gobierno andaluz de PP-A y Vox para exponer sus líneas estratégicas de actuación en la XIII legislatura.

Los consejeros tomaron posesión el pasado 15 de julio, pero debido a que agosto es un mes inhábil en la actividad parlamentaria, las comparecencias para exponer sus líneas de actuación se producirán entre esta próxima semana y la cuarta semana de septiembre.

Además, las comparecencias ya se pueden llevar a cabo una vez que este pasado martes quedaron constituidas las comisiones legislativas del Parlamento, acordes con las nuevas denominaciones de las consejerías.

En la jornada del miércoles, comparecerán en comisión la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Adolfina Martínez, y los consejeros de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto.

El jueves lo harán la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz; el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, y la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo.

El resto de consejeros, siete, comparecerán en comisiones para exponer sus actuaciones en la cuarta semana se septiembre, concretamente, los días 22, 23 y 24. Los días 16 y 17 se celebrará el primer pleno ordinario del Parlamento.

De otro lado, la agenda parlamentaria de esta semana incluye la comparecencia, el martes, del director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, para informar sobre su proyecto de Radio y Televisión Pública para la legislatura.