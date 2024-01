Parlamento y Congreso debatirán una Proposición de Ley de Adelante sobre gratuidad de gafas para menores y adultos

SEVILLA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía ha registrado este martes en el Parlamento de Andalucía una Proposición de Ley con la cual reclama la financiación pública de las gafas para todos los menores de edad y para los adultos en función de su renta.

La Asamblea legislativa andaluza debatirá esta iniciativa y una vez aprobada por mayoría absoluta se remitirá al Congreso de los Diputados por cuanto la aspiración de Adelante Andalucía es la reforma de una norma estatal, la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, para la inclusión de la salud visual y los productos ópticos como productos con la misma consideración que fármacos o productos ortoprotésicos.

Estos productos para la visión los acabarían administrando directamente los servicios de salud de cada comunidad de forma gratuita para todos los menores, según ha explicado en una nota este partido.

La iniciativa de Adelante Andalucía tiene su fundamento legal en el artículo 106.9 del Estatuto de Autonomía, reflejo a su vez del artículo 87.2 de la Constitución Española, y encuentra su desarrollo en el artículo 172 del Reglamento del Parlamento.

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha explicado que la Proposición de Ley registrada no sería andaluza, sería estatal, de ahí que hayan recurrido a un mecanismo legislativo que permite presentar leyes estatales a través del Parlamento y tras tramitarse en la Cámara autonómica su tramitación continuaría en el Congreso, por lo que su repercusión sería de alcance estatal.

Sobre el uso de este procedimiento de tramitación, García ha explicado que recurren a su tramitación y debate en el Congreso porque "es lo más viable".

"Queremos que esta ley se lleve a término, pero además con una filosofía de fondo", ha seguido aclarando García, quien ha apuntado que "el andalucismo no es como otros soberanismos, es universal para todos, queremos abrir en Andalucía el tabú sobre derecho a una salud digna, y queremos que se cumplan para todos en todos los territorios y por eso lo presentamos desde aquí, para que luego se tramite en el Congreso".

Con la pretensión de "convertir la salud visual en un derecho universal", el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía ha abogado por "ver dignamente independientemente de las condiciones socioeconómicas de cada uno".

"Se nos ha olvidado que no ver bien es un problema de salud y debería ser atendido por las administraciones igual que cualquier otro problema de salud, no se entiende que las gafas y lentillas cuesten un dineral al que muchas personas no pueden acceder, por eso creemos que todos los gobiernos empiece a abordar el asunto", ha proseguido argumentando García, según una nota de este partido.

Adelante Andalucía argumenta que se trata de una ley de consenso y de sentido común y ha augurado que todos los partidos serán "sensibles" a esta situación que afecta a millones de personas, por lo que están confiados de que salga en el Parlamento andaluz por unanimidad.

"No es una ley dirigida a personas con problemas económicos, establece un derecho universal que debe cubrirse desde lo publico y la salud visual debe entenderse como un elemento de primer orden y no como un elemento secundario como hasta ahora", ha afirmado el portavoz del grupo.

UN MILLÓN DE ANDALUCES CON PROBLEMAS PARA COMPRARSE GAFAS

Adelante Andalucía ha afirmado que hay un millón de andaluces con problemas para poder comprarse unas gafas o las lentillas, de manera que el 20% de la población no se cambia las gafas o se las gradúa en al menos 5 años a pesar de que los oftalmólogos recomiendan que se haga entre 1 y 2 años.

En una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, se señala que la diferencia entre las clases sociales mas altas y mas bajas en el uso de las gafas es de un 12% y que Andalucía es la Comunidad Autónoma con menor utilización de gafas de todo el estado, siete puntos menos que la media estatal.

García ha concluido que un factor que influye en el acceso a la salud visual es el socioeconómico y que por eso en Andalucía hay más personas con dificultades para ponerse gafas o hacerse revisiones.