El Parlamento convalidará esta semana el decreto de ayudas tras las borrascas y aprobará la Ley de Patrimonio Cultural

Archivo - La consejera andaluza Patricia del Pozo interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz tiene previsto convalidar en su sesión de esta semana --que se celebrará entre el próximo miércoles 11 y el jueves 12 de marzo-- el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno con medidas de ayuda tras la sucesión de borrascas registradas en Andalucía entre los pasados meses de enero y febrero, así como acogerá el debate final del proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía.

Así se recoge en el orden del día de esta sesión plenaria que comenzará el miércoles 11 a las 15,00 horas con el debate de convalidación o derogación del Decreto-ley 1/2026, de 25 de febrero, por el que se adoptan con carácter urgente medidas de apoyo fiscal por los daños producidos por el impacto de borrascas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el que se aprueban medidas extraordinarias para paliar sus efectos sobre el potencial productivo agrario y ganadero, en infraestructuras hidráulicas y del dominio público hidráulico.

A continuación se celebrará el debate final del citado proyecto de Ley de Patrimonio Cultural, que precederá a una comparecencia de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, a petición propia, a fin de informar sobre las actuaciones desarrolladas por su departamento en el pasado año 2025 para "promover la inserción laboral y la mejora de la empleabilidad de la mujer en Andalucía".

Seguidamente, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, comparecerá para informar sobre "incumplimientos en el desarrollo, ejecución y evaluación de las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres en Andalucía", a petición del Grupo Socialista.

Y la sesión plenaria finalizará el miércoles con una tercera comparecencia del Consejo de Gobierno, en este caso para informar sobre el 'Proyecto Onuba' de hidrógeno verde en La Rábida (Huelva), a petición del Grupo Popular.

Ya el jueves 12 se reanudará la sesión a las 9,00 horas con una moción del grupo Vox relativa a política general en materia de sector primario, un debate al que seguirá una interpelación que el grupo Por Andalucía dirigirá a la Junta sobre "política general en materia de contratación pública".

PREGUNTAS AL PRESIDENTE DE LA JUNTA

Tras estos dos puntos comenzarán las preguntas orales de los diputados al Consejo de Gobierno, entre las que se incluyen las dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que, como es habitual, comenzarán a partir de las 12,00 horas.

En esta ocasión, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, preguntará al presidente sobre "prioridades políticas", mientras que su homóloga en el grupo Por Andalucía, Inma Nieto, le cuestionará por la "aportación" que en "estabilidad y seguridad a Andalucía" ha realizado Moreno "en su acción de gobierno".

Seguidamente, el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, preguntará a Moreno por "compromisos" del Gobierno de la Junta, y la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, por "deterioro y privatización de los servicios públicos en Andalucía".

El portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, cerrará la ronda de preguntas al presidente de la Junta con una relativa a "políticas para el progreso de Andalucía".

PROPOSICIONES NO DE LEY

El Pleno finalizará con los debates de cuatro proposiciones no de ley (PNL), comenzando por una del grupo Por Andalucía relativa a "defensa de la agricultura y la ganadería social y profesional, la soberanía alimentaria y contra el acuerdo UE-Mercosur y los recortes de la PAC para financiar el rearme".

A ese debate seguirá el de una PNL del Grupo Socialista relativa a "garantía efectiva del derecho a la vivienda en Andalucía", y de dos del Grupo Popular, acerca de "actuaciones urgentes en infraestructuras de Andalucía", y del Día Internacional de la Mujer --que se conmemora el 8 de marzo-- y "compromiso con las políticas de igualdad y contra la violencia ejercida sobre las mujeres".