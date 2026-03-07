PP-A lleva al Parlamento exigir al Estado que revise e impulse una veintena de infraestructuras tras Adamuz y borrascas

Imagen de archivo del mes de febrero de la carretera de acceso a Arcos de la Frontera (Cádiz) cortada por la borrasca Leonardo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía debate el próximo jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Popular sobre reparación y el impulso de más de una veintena de infraestructuras en Andalucía tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y la sucesión de temporales.

Entre el decálogo de peticiones que plantea en la Cámara habla el PP de "la urgente necesidad de finalizar la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla", para lo que pide "una auditoría completa y transparente" que sea capaz de contribuir a aclarar "por qué la obra no estaba finalizada antes de la entrada de los nuevos operadores".

Lamenta que así siga "siete años después de su inicio", por lo que reclama saber "el grado real de ejecución de la renovación, la planificación pendiente y fijar una fecha definitiva de finalización".

De la decena de puntos que componen la PNL tan solo uno se dirige al Gobierno andaluz, al que pide "suficiencia presupuestaria" para que los capítulos VI y VII del Presupuesto, inversiones reales y transferencias de capital, dispongan de "las consignaciones necesarias" para recuperar las infraestructuras de la Red de Carreteras de titularidad de la Junta de Andalucía a través de las ayudas previstas en el Plan Andalucía Actúa.

El primer planteamiento del Grupo Popular es reclamar al Gobierno que corrija "el déficit inversor y la insuficiencia presupuestaria" que le atribuye en el mantenimiento y conservación de las infraestructuras que son competencia de la Administración del Estado, donde plantea su "riesgo real" para los usuarios.

Reclama "una auditoría completa" sobre el estado de la Red Ferroviaria de Interés General en Andalucía y de esa forma poder conocer los puntos con limitaciones de velocidad por "deterioro o mal estado de la infraestructura", así como "la fecha prevista para eliminar dichas limitaciones".

Exige la iniciativa del Grupo Popular "acelerar urgentemente" las obras de reapertura de la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga y "poner en servicio el bypass de Almodóvar del Río (Córdoba)".

En el paquete de infraestructuras que reclama la PNL del PP-A son siete autovías, entre las cuales se incluye la conclusión de la ampliación del puente del Centenario y de los tramos restantes de la SE-40; el desdoblamiento de la N-IV hasta Jerez de la Frontera (Cádiz); la aprobación del proyecto del tercer carril y mejora integral del firme de la AP-4 y de la A-49; la conversión de la actual carretera N-432 en autovía (A-81) y terminar el desdoblamiento de la N-322 (A-32) en la provincia de Jaén.

En el ámbito aeroportuario también se detiene el Grupo Popular y lo hace para pedir al Gobierno que rectifique "la infrafinanciación" del aeropuerto de Sevilla según la propuesta del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) 2027-2031; el impulso de la conexión del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol a la red ferroviaria transeuropea y un estudio sobre reducción de vuelos previsto en la Ley 9/2025.

Quiere incluir la declaración de obligación de servicio público (OSP) para los vuelos entre Almería con Madrid y Barcelona y que haya bonificaciones para aeropuertos que vean "su conectividad amenazada por la estacionalidad y las subidas de las tarifas aeroportuarias", entre los que menciona los aeródromos de Almería, Federico García Lorca de Granada-Jaén, y Jerez de la Frontera (Cádiz), así como deducciones fiscales para las aerolíneas que operen en dichos aeropuertos.

Demanda con su PNL el Grupo Popular que el Gobierno impulse nuevos servicios ferroviarios directos entre Almería, Granada y Sevilla, y entre Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén, además de "licitar el estudio informativo de la línea de alta velocidad entre Huelva y la frontera portuguesa".

Quiere evaluar si las infraestructuras estatales de transportes "serán atendidas por las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 5/2026".