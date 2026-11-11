El Parlamento da luz verde a tramitar la reforma de la Ley de CCA que elimina presencia obligatoria de todos los grupos

El Pleno del Parlamento andaluz, este miércoles - JOAQUÍN CORCHERO

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha dado luz verde este miércoles a la tramitación de la proposición de ley presentada por PP-A y Vox --socios en la Junta-- de reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA), que data de marzo de 1988, para eliminar el requisito de que "todos los grupos parlamentarios" tengan "derecho, como mínimo", a contar con un consejero en el órgano fiscalizador.

El debate de toma en consideración de esta proposición de ley ha contado con las únicas intervenciones de los grupos proponentes, ya que los tres partidos de la oposición de izquierdas, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía no han estado presentes en la Cámara por apoyar la huelga general.

En la actual legislatura son cinco los grupos que tendrían derecho a proponer, al menos, un consejero, PP-A, PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

En estos momentos, hay consejeros en la Cámara de Cuentas a propuesta de todos esos grupos, excepto de Adelante Andalucía, que en la anterior legislatura era grupo mixto, pero tras las elecciones autonómicas de mayo de este año, logró grupo propio con ocho diputados, de manera, por primera vez, tendría derecho a proponer al menos un consejero en el órgano fiscalizador.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ya anunció que presentarán un recurso de amparo al Tribunal Constitucional si se aprueba la reforma de la Ley de Cámara de Cuentas.

En defensa de la reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas, la diputada del PP-A María Isabel Lozano ha manifestado que los tres partidos de la oposición se han dedicado a lanzar "críticas y reproches" contra esta modificación normativa y, cuando se somete a debate ante el Pleno del Parlamento, deciden ausentarse por apoyar la huelga general. "Es coherente, porque sus críticas eran críticas vacías y, por eso, sus escaños hoy están vacíos", ha apuntado.

"La independencia de una institución no se proclama, se demuestra y empieza por quienes tienen la responsabilidad de ejercerla, y desde ese principio, defendemos la reforma, que no altera la estructura de la Cámara de Cuentas ni las garantías fundamentales para la elección de sus miembros", ha señalado.

"Lo que proponemos es eliminar la regla adicional para proponer candidatos", ha dicho Lozano, para quien "respetar el pluralismo político no significa atribuir la misma garantía de presencia a quienes tienen una representación parlamentaria muy diferente, y eso no significa renunciar a la pluralidad, sino que significa entender que la pluralidad debe ser fruto del diálogo y de los acuerdos parlamentarios y no imponerse mediante una obligación legal".

Por su parte, el diputado de Vox Benito Morillo ha manifestado que la Cámara de Cuentas "no está para satisfacer los intereses de ningún partido político ni para repartir sillones" ni "tampoco puede convertirse en un instrumento al servicio de las mayorías parlamentarias de cada momento", sino que está "para fiscalizar el dinero de todos los andaluces".

"Una institución independiente no es aquella en la que cada partido tiene asegurado un asiento, es aquella a la que quienes la integran pueden trabajar con independencia de los partidos que la proponen, y ahí está precisamente el fondo de esta iniciativa", según ha añadido. "Lo que se plantea es eliminar la garantía de que cada grupo parlamentario, con excepción del grupo mixto, tenga asegurado un consejero a propuesta suya. Consideramos que esa modificación tiene todo el sentido del mundo, porque una cosa es que el Parlamento participe en la elección de los responsables de una institución, y otra muy distinta es que los partidos pretendan convertirla en una prolongación de sus estructuras políticas", ha agregado Morillo.

CONTENIDO PROPOSICIÓN DE LEY La proposición de ley, que fue registrada en el Parlamento el 16 de octubre, plantea un único cambio, consistente en "suprimir el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 24" de la Ley de la Cámara de Cuentas en el que se señala que "todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía, con excepción del grupo mixto, tienen derecho, como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta" y que "en caso de que ello no fuera posible con arreglo a criterios de proporcionalidad pura, cederá un puesto la propuesta que, teniendo ya asegurada la elección de un Consejero, haya obtenido el resto menor en la aplicación de los citados criterios".

La reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas elimina esos párrafos y se propone una tramitación del texto "por urgencia" en el Parlamento: "Es preciso hacerlo con celeridad, dado que cuatro de sus siete consejeros finalizan su mandato de seis años a comienzos de 2027, para evitar, como ha ocurrido ya en el pasado, que pudieran permanecer en funciones indefinidamente, por no lograr las propuestas resultantes de tal exigencia el número de votos suficientes para salir adelante, restando tiempo de mandato a los llamados a relevarlos, y restando legitimidad a la actuación de quienes permanecen en el cargo tras la finalización de su mandato".

El párrafo primero del punto 1 del artículo 24 de la Ley de la CCA señala que "los consejeros, en número de siete, serán designados por el Parlamento de Andalucía mediante votación y por mayoría de tres quintas partes de sus miembros, por un período de seis años, renovándose cada tres por tres y cuatro séptimas partes sucesivamente. No podrán ser designados consejeros quienes el año inmediatamente anterior haya tenido a su cargo la gestión, inspección o intervención de los ingresos y gastos del sector público en Andalucía, ni quienes hayan sido perceptores de subvenciones o beneficiarios de avales o exenciones concedidas por cualquiera de los entes indicados en el artículo 2".

Ese párrafo se mantendría tal cual en la reforma de la ley propuesta por PP-A y Vox. En la exposición de motivos de proposición de ley, se indica que "mientras que el requisito de una mayoría cualificada de las tres quintas partes de la asamblea legislativa es un lugar común, para asegurar un amplio respaldo de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, aunque en ocasiones se vea rebajada la mayoría prevista en segundas votaciones si no se alcanza en las primeras, la exigencia de que cada grupo parlamentario, con excepción del mixto, tenga derecho a que resulte elegido consejero al menos uno de los que haya propuesto, sitúa a la Cámara de Cuentas de Andalucía como una 'rara avis' en el panorama comparado, sin que pueda sostenerse que esta particularidad le haya aportado ventaja alguna en su funcionamiento".

"Al anteponer el derecho de grupos parlamentarios con muy escaso número de diputados, a la voluntad del resto de la cámara legislativa, se está primando la opinión que puedan tener unos pocos diputados respecto de la cualificación profesional de los candidatos propuestos frente a la opinión de una mayoría muy amplia del Parlamento, lo que ofrece menores garantías de lograr una reconocida competencia en todos los elegidos", según se añade.

De otro, según se añade en la exposición de motivos de la proposición de ley de reforma, "esta regla provoca una mayor identificación de los consejeros de la Cámara de Cuentas con los respectivos grupos parlamentarios proponentes, lo que no redunda, precisamente, en la percepción de una independencia de criterio y objetividad en el ejercicio de sus funciones".

La exigencia de que cada grupo tenga al menos un miembro, según se indica, "puede llegar a bloquear la necesaria renovación de los miembros del órgano, pese a la existencia incluso de un apoyo parlamentario superior a sus tres quintas partes, impidiendo así el correcto control de los fondos públicos; por no mencionar su imposible cumplimiento si en algún momento existieran ocho grupos parlamentarios, siendo siete el número de consejeros de la Cámara de Cuentas de Andalucía".